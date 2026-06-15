Спортът по ТВ в понеделник (15 юни)

БНТ 1 / БНТ 3
02:00 Футбол: Мондиал 2026, Кот д`Ивоар - Еквадор
05:00 Футбол: Мондиал 2026, Швеция - Тунис
19:00 Футбол: Мондиал 2026, Испания - Кабо Верде
22:00 Футбол: Мондиал 2026, Белгия - Египет
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Freedom 250, Илия Топурия - Джъстин Гейчи
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Ботик ван де Зандсхулп - Хари Уендълкън
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Томи Пол - Закари Свайда
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Джак Пинингтън Джоунс - Денис Шаповалов
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Макс Шьонхаус - Лърнър Тиен
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Николоз Басилашвили - Даниел Алтмайер
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Нуно Боржеш - Феликс Оже-Алиасим
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Флавио Коболи - Франсис Тиафоу
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