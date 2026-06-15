Кошмар на Левски привлече бившия бранител на Локомотив София

Малтийският Хамрун Спартанс привлече официално централния защитник Меси Биатумусока. Тимът, който отстрани драматично Левски от европейските турнири през 2022 г., подписа с бившия бранител на Локомотив София.

„Хамрун Спартанс има удоволствието да обяви подписването на конгоанския защитник Меси Биатумусока“, написаха от клуба.

28-годишният футболист пристига със значителен опит, натрупан в няколко европейски първенства. От него се очаква да донесе спокойствие в защитната линия на „спартанците“.

Биатумусока, който прекара последния сезон в столичния Локомотив, игра преди време и в Ботев Враца.