Кошмар на Левски привлече бившия бранител на Локомотив София

Малтийският Хамрун Спартанс привлече официално централния защитник Меси Биатумусока. Тимът, който отстрани драматично Левски от европейските турнири през 2022 г., подписа с бившия бранител на Локомотив София.
„Хамрун Спартанс има удоволствието да обяви подписването на конгоанския защитник Меси Биатумусока“, написаха от клуба.
28-годишният футболист пристига със значителен опит, натрупан в няколко европейски първенства. От него се очаква да донесе спокойствие в защитната линия на „спартанците“.
Биатумусока, който прекара последния сезон в столичния Локомотив, игра преди време и в Ботев Враца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шизофен 1914
Доктора ми каза да не се ядосвам, иначе никога няма да се опрааяя !!!!!
Коментиран от #2
08:25 15.06.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Шизофен 1914":6 пепсита за МЕНТЕТО моля!
Коментиран от #3
08:48 15.06.2026
3 Лафчис 2016
До коментар #2 от "Левски 1914":Наистина няма надежда за подобрение.
Като само ментета ти в главата.
Сигурно и апчетата са МЕНТЕ.
Смени ги.
09:12 15.06.2026