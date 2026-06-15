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Кошмар на Левски привлече бившия бранител на Локомотив София

Кошмар на Левски привлече бившия бранител на Локомотив София

15 Юни, 2026 07:59 895 3

  • левски-
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  • футбол-
  • хамрун спартанс

Тимът, който отстрани драматично Левски от европейските турнири през 2022 г., подписа с Меси Биатумусока

Кошмар на Левски привлече бившия бранител на Локомотив София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малтийският Хамрун Спартанс привлече официално централния защитник Меси Биатумусока. Тимът, който отстрани драматично Левски от европейските турнири през 2022 г., подписа с бившия бранител на Локомотив София.

„Хамрун Спартанс има удоволствието да обяви подписването на конгоанския защитник Меси Биатумусока“, написаха от клуба.

28-годишният футболист пристига със значителен опит, натрупан в няколко европейски първенства. От него се очаква да донесе спокойствие в защитната линия на „спартанците“.

Биатумусока, който прекара последния сезон в столичния Локомотив, игра преди време и в Ботев Враца.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    4 4 Отговор
    Аууууу ,Моля ви не публикувайте статии за„Хамрун" не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да не се ядосвам, иначе никога няма да се опрааяя !!!!!

    Коментиран от #2

    08:25 15.06.2026

  • 2 Левски 1914

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    6 пепсита за МЕНТЕТО моля!

    Коментиран от #3

    08:48 15.06.2026

  • 3 Лафчис 2016

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Наистина няма надежда за подобрение.
    Като само ментета ти в главата.
    Сигурно и апчетата са МЕНТЕ.
    Смени ги.

    09:12 15.06.2026

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