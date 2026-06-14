Мануел Нойер призна, че понякога не разбира какво говорят младите му колеги в отбора

Легендарният германски вратар Мануел Нойер признава, че с годините все по-често усеща разликата между своето поколение и младите футболисти в националния отбор. 40-годишният страж разказа любопитни истории от миналото си и сподели как се променя футболният свят, пише агенция ДПА, предава БТА. Световният шампион от 2014 година се завърна в състава на Германия за Мондиал 2026 и е сред най-опитните играчи на турнира в Северна Америка. Във видео на Германската футболна федерация Нойер разкри, че първите му спомени от слушането на музика са свързани с вече почти забравеното устройство уокмен.

„Трябва да бъда честен и да кажа, че в началото имах уокмен“, сподели Нойер пред своя колега в националния тим Оливер Бауман. От своя страна Бауман призна, че е използвал преносим CD плеър.

Двамата вратари обсъдиха и различията в комуникацията между поколенията. По думите на Нойер, младите звезди на германския футбол като Джамал Мусиала и Флориан Вирц използват език и изрази, които понякога са трудни за разбиране от по-възрастните играчи. „Мисля, че ако всички се движим в една и съща посока, няма проблем езикът да е малко по-различен“, коментира капитанът на Байерн Мюнхен.

Нойер говори и за промените в начина си на живот през последните години. Вратарят разкри, че от дълго време спазва специален хранителен режим, който му помага да поддържа високо ниво въпреки възрастта си. „Храня се без глутен и без лактоза. Нямам алергии или непоносимост. Просто установих, че така се възстановявам по-бързо и мога да започна следващата тренировка в по-добро състояние. Имам много положителен опит с този режим още от 2017 година“, обясни ветеранът.

Въпреки че вече принадлежи към най-опитното поколение в германския национален отбор, Мануел Нойер продължава да бъде една от водещите фигури на Бундестима и важна част от амбициите на Германия на Световното първенство.