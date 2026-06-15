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Япония шокира Нидерландия в драматичен мач с четири гола и късен обратен удар

Япония шокира Нидерландия в драматичен мач с четири гола и късен обратен удар

15 Юни, 2026 06:14 1 831 2

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Двубоят завърши 2:2

Япония шокира Нидерландия в драматичен мач с четири гола и късен обратен удар - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Япония и Нидерландия завършиха 2:2 в един от най-динамичните и зрелищни двубои от група „F“ на Световното първенство, игран на стадион „АТ&Т Стейдиъм“ в Арлингтън, Тексас. Срещата предложи всичко – високо темпо, обрати, индивидуални проблясъци и късен гол, който донесе заслужена точка на азиатците.

Първото полувреме премина при равностойна игра, като най-чистото положение бе за Япония. Малко преди почивката Кейто Накамура засече центриране отдясно, но ударът му мина на сантиметри от вратата на Барт Вербруген.

След паузата мачът се „отвори“ и головете не закъсняха. В 50-ата минута Върджил ван Дайк изведе Нидерландия напред с мощен удар с глава след перфектно центриране на Райън Гравенберх. Само няколко минути по-късно обаче Такефуса Кубо проби по левия фланг и намери Накамура, който с прецизен удар от границата на наказателното поле изравни – 1:1.

„Лалетата“ отново взеха аванс в 64-ата минута. Гравенберх записа втора асистенция, а Крисенсио Съмървил завърши хладнокръвно в далечния ъгъл за 2:1.

Япония обаче показа характер и в 89-ата минута стигна до точката. След корнер Коки Огава стреля с глава, топката рикошира в Даичи Камада и заблуди Вербруген – 2:2.

Равенството оставя битката в група „F“ напълно отворена, а двата отбора демонстрираха, че ще бъдат фактор в борбата за осминафиналите.


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