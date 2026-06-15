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Кот д'Ивоар измъкна драматична победа над Еквадор в последната минута

Кот д'Ивоар измъкна драматична победа над Еквадор в последната минута

15 Юни, 2026 06:30 822 0

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"Слоновете" изтръгнаха трите точки в 90-ата минута на мача, а героят бе Амад Диало

Кот д'Ивоар измъкна драматична победа над Еквадор в последната минута - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кот д'Ивоар постигна изстрадана победа с 1:0 над Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг в група "Е" на Световното първенство. "Слоновете" изтръгнаха трите точки в 90-ата минута на мача, а героят бе Амад Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контраатака. Южноамериканците обаче трябва много да съжаляват, че загубиха тази среща, тъй като показаха отличен футбол и в доста голяма част от мача бяха по-добрият тим на терена, като удариха и три греди, но така и не намериха верния път към гола.

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае ще започне мача с Базумана Туре и Ели Уаи в предни позиции, като те имаха подкрепата по крилата от Никола Пепе и Ян Диоманде. Двойката опорни халфове пък бяха Секо Фофана и Франк Кесие.

Себастиан Бекасесе пък заложи на триото Джон Йебоа, Енер Валенсия и Гонсало Плата в атака. В халфовата линия действаха Мойсес Кайседо и Алан Франко, а Педро Вите и Алан Минда бяха двамата халф-бекове.

Еквадор започна мача по-настъпателно, като още във 2-рата минута имаше шанс за гол, но удар на Мойсес Кайседо от границата на пеналта мина встрани от вратата.

В 11-ата минута южноамериканците имаха нов шанс. Енер Валенсия бе намерен с центриране в наказателното поле, но ударът му бе над вратата, а останаха сериозни съмнения, че преди паса към него, топката бе напуснала очертанията на терена.

Две минути по-късно Джон Йебоа напредна на скорост и шутира, но и той не намери целта и прати кълбото високо над вратата.

В 16-ата минута и Кот д'Ивоар имаше шанс да открие резултата. Базумана Туре отправи диагонален изстрел по земя и само блестящата намеса на Ернан Галиндес попречи да се стигне до гол.

Еквадор обаче бе изключително близо до попадение в 24-тата минута, когато страхотен шут на Йебоа се отби от напречната греда. Секунди по-късно и Алан Минда опита удар, който обаче бе доста по-разочароващ.

В 30-ата минута напречната греда зад Яхия Фофана се разтресе за втори път, този път след изстрел отблизо на Алан Минда, а при последвалото разбъркване Йебоа отправи силен изстрел, профучал покрай вратата.

"Слоновете" обаче също имаха добра възможност в 35-ата минута, когато Пепе получи на отлична позиция в наказателното поле, и когато изглеждаше, че ще отбележи, защитник самоотвержено се хвърли и блокира удара му.

Полувремето завърши атрактивно със задна ножица на Вилфред Синго, която обаче не намери целта.

Втората част започна с шанс за Еквадор и трета греда. Енер Валенсия получи на скорост в пеналта и стреля от труден ъгъл, като прати кълбото в лявата греда.

Кот д'Ивоар отговори с възможност пред Диоманде, който стреля от границата на наказателното поле, но над вратата.

В 52-рата минута и "слоновете" имаха нещастието да нацелят напречната греда. Това стори Ели Уаи, засичайки отлично центриране на Ян Диоманде.

След това и Диоманде проби мощно в 58-ата минута и отправи силен удар, но над вратата. Той имаше още един шанс две минути по-късно, но прати топката право в ръцете на Галиндес.

В 68-ата минута Гонсало Плата тества рефлексите на Яхия Фофана с мощен изстрел от дистанция, но вратарят показа добра преценка и успя да опази вратата си.

Последва дълъг период на затишие, преди в 90-ата минута Кот д'Ивоар да нанесе своя удар. "Слоновете" организираха контраатака по дясното крило, Стефан Синго напредна и подаде към Амад Диало, който с елегантно докосване насочи топката в долния ляв ъгъл на вратата за 1:0.

Така Кот д'Ивоар се добра до победата и записа първи три точки, изравнявайки се с лидера Германия, който обаче е с далеч по-добра голова разлика. Еквадор пък тепърва има да наваксва след пропуснатия шанс днес, като тимът остава с нулев актив на 3-тата позиция във временното класиране в групата.


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