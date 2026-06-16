Григор Димитров с покана за основната схема на Уимбълдън: Българската звезда се завръща на свещената трева

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, получи специална покана – т.нар. „уайлд кард“ – за участие в основната схема на престижния турнир Уимбълдън. Организаторите на емблематичната надпревара официално обявиха новината, която предизвика вълнение сред феновете на спорта у нас.

Третият турнир от Големия шлем за годината ще се проведе в британската столица между 29 юни и 12 юли. Именно на зелените кортове на Лондон Григор ще има възможност да демонстрира класата си и да се бори за нови успехи, след като миналата година съдбата не бе на негова страна.

Димитров достигна до осминафиналите на Уимбълдън през миналата година, където се изправи срещу Яник Синер. Българинът водеше убедително с 2:0 сета, когато неочаквана травма в рамото го принуди да се оттегли от двубоя. Италианецът впоследствие триумфира с титлата, но българската публика остана с горчив вкус и надежда за реванш.

Сега, с новата възможност, предоставена от организаторите, Григор Димитров ще има шанс да се завърне на сцената на един от най-обичаните тенис турнири в света.