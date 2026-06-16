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Григор Димитров с покана за основната схема на Уимбълдън: Българската звезда се завръща на свещената трева

Григор Димитров с покана за основната схема на Уимбълдън: Българската звезда се завръща на свещената трева

16 Юни, 2026 15:18 578 5

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  • уимбълдън

Лондон отново ще приветства първата ни ракета

Григор Димитров с покана за основната схема на Уимбълдън: Българската звезда се завръща на свещената трева - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, получи специална покана – т.нар. „уайлд кард“ – за участие в основната схема на престижния турнир Уимбълдън. Организаторите на емблематичната надпревара официално обявиха новината, която предизвика вълнение сред феновете на спорта у нас.

Третият турнир от Големия шлем за годината ще се проведе в британската столица между 29 юни и 12 юли. Именно на зелените кортове на Лондон Григор ще има възможност да демонстрира класата си и да се бори за нови успехи, след като миналата година съдбата не бе на негова страна.

Димитров достигна до осминафиналите на Уимбълдън през миналата година, където се изправи срещу Яник Синер. Българинът водеше убедително с 2:0 сета, когато неочаквана травма в рамото го принуди да се оттегли от двубоя. Италианецът впоследствие триумфира с титлата, но българската публика остана с горчив вкус и надежда за реванш.

Сега, с новата възможност, предоставена от организаторите, Григор Димитров ще има шанс да се завърне на сцената на един от най-обичаните тенис турнири в света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    2 3 Отговор
    Очакваме поредната Гришня!💋🥳🤣👍

    15:21 16.06.2026

  • 2 Мимч

    4 2 Отговор
    Абе ,те хубаво го канят,но дано не се изложи,което е по вероятно,щото напоследък хич го няма,кой го хване и го тъпане.

    15:27 16.06.2026

  • 3 Хахахахаха

    3 2 Отговор
    Звездата

    Не ме разсмивайте бе
    Имаше свойте моменти
    Но никога не е бил звезда
    Винаги ще бъде доста по известен не с успехите на корт а с завоеванията от другия пол и пълненето на статии в жълтата преса

    Коментиран от #5

    15:27 16.06.2026

  • 4 гришо се е предал

    1 1 Отговор
    държи се като над 50 годишен

    15:54 16.06.2026

  • 5 Я ни светни

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Ти в коя област си звезда

    16:35 16.06.2026

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