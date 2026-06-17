Бивша първа ракета на Великобритания критикува Ник Кирьос

Съдбата на Ник Кирьос около евентуалното му участие на „Уимбълдън“ остава неясна. Тепърва организаторите на третия турнир от Големия шлем трябва да обявят още две „уайлд кард“, които предстои да бъдат раздадени, но изобщо не е сигурно, че австралиецът ще получи възможност да се състезава на сингъл в предстоящата надпревара.

Кирьос вече потвърди участието си на „свещената трева“ в турнира на двойки заедно с Александър Бублик, а отказът му да играе в Хале през тази седмица значително намалява шансовете на бившия номер 13 да попадне директно в основната схема на „Уимбълдън“, получавайки покана от организаторите.

И макар че впоследствие стана ясно, че Ник има лек проблем с коляното, който не е сериозен и няма да му попречи да се завърне на турнира в Майорка още през следващата седмица, бившата първа ракета на Великобритания Грег Русетски изрази сериозни съмнения в готовността на Кирьос отново изцяло да се посвети на тениса. Според Русетски бившият финалист от „Уимбълдън“ трябва да получи „уайлд кард“ за квалификациите и там да заслужи своето място в основната схема.

„Няма никакво значение колко харесвам Ник Кирьос и дали съм му фен. Никой не отрича, че тенисът има нужда от него и нашият спорт само ще спечели от неговото присъствие на корта. Дори, ако трябва да бъда честен, това, което видях в Щутгарт, много ми хареса и Кирьос показа сериозно отношение, печелейки един мач на сингъл, като можеше да победи и в двубоя си от втория кръг, но нещата не се получиха.

Аз не съм убеден все още, че този човек е напълно готов да се посвети на тениса и да опита в следващите няколко години да завърши кариерата си достойно и на високо ниво. Някои мои колеги пък считат, че вече е твърде късно за него и е трябвало доста по-рано Кирьос да промени отношението си и да демонстрира отдаденост към тениса. Не забравяйте, че австралиецът преживя и различни контузии, което в никакъв случай не помага на тялото му и ще е необходима доста работа и упоритост, за да може отново да се завърне редовно в тура.

Все пак аз се радвам, че подобно решение не зависи от мен, но екипът на „Уимбълдън“ има тежка дилема пред себе си дали да даде някоя от оставащите „уайлд кард“ на Ник. Аз по-скоро бих го поканил да играе в квалификациите и сам да спечели мястото си в основната схема“, каза настоящият треньор на Джовани Мпетши Перикар.