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Септември София назначи португалец за старши треньор

Септември София назначи португалец за старши треньор

16 Юни, 2026 16:47 512 1

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  • първа лига

Симaо Фрейтас ще води "виолетовите"

Септември София назначи португалец за старши треньор - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София приветства Симaо Фрейтас като нов старши треньор на отбора в efbet Лига, съобщават софиянци в своите социални канали.

За последно е бил начело на втория отбор на Спортинг Брага в родната си Португалия, като през годините е работил в академията на местния гранд Порто, както и в структурите на различни клубове в Европа, Азия и Южна Америка. Любопитна част от визитката му е престоят начело на молдовския Зимбру, както и няколкогодишният престой в Китай като старши треньор, шеф на академия и отборен координатор.

Наставникът разполага с лиценз UEFA Pro, а от новия му клуб съобщават, че той "пристига в Септември със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес".
В щаба на Фрейтас влизат като асистент-треньор Педро де Оливейра, кондиционен треньор Фелипе де Соуза и треньор на вратарите Христо Николов.


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  • 1 Гонзо

    0 0 Отговор
    Абе какъвто и треньор да вземат все са зле - пълнеж

    17:06 16.06.2026

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