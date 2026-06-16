Септември София назначи португалец за старши треньор

Септември София приветства Симaо Фрейтас като нов старши треньор на отбора в efbet Лига, съобщават софиянци в своите социални канали.

За последно е бил начело на втория отбор на Спортинг Брага в родната си Португалия, като през годините е работил в академията на местния гранд Порто, както и в структурите на различни клубове в Европа, Азия и Южна Америка. Любопитна част от визитката му е престоят начело на молдовския Зимбру, както и няколкогодишният престой в Китай като старши треньор, шеф на академия и отборен координатор.

Наставникът разполага с лиценз UEFA Pro, а от новия му клуб съобщават, че той "пристига в Септември със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес".

В щаба на Фрейтас влизат като асистент-треньор Педро де Оливейра, кондиционен треньор Фелипе де Соуза и треньор на вратарите Христо Николов.