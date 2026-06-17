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Роналдо към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние!

Роналдо към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние!

17 Юни, 2026 06:45 349 1

  • футбол-
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Капитанът на Португалия призова феновете да застанат зад отбора преди старта на Мондиал 2026

Роналдо към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отправи силно послание към португалските фенове в навечерието на първия мач на Португалия на Световното първенство. „Лузитаните“ откриват участието си срещу ДР Конго на 17 юни от 20:00 часа, а капитанът използва социалните мрежи, за да вдъхне увереност и да обедини нацията.

„Всеки път, когато облечем тази фланелка, изпитваме същата гордост, същата страст и същата отговорност, както в първия ден“, написа Роналдо, подчертавайки, че мотивацията му остава непроменена въпреки годините и рекордите.

Той добави и призив към феновете да бъдат част от битката:
„Утре започва нова глава. Работихме изключително усърдно, за да стигнем до този момент, и сега е време да дадем всичко от себе си за нашата страна и за всички, които ни подкрепят тук и по целия свят. Вярвайте, както вярваме и ние! Хайде, Португалия!“

Португалия влиза в турнира като един от отборите с най-голям опит и най-силни индивидуалности, а Роналдо – на своя пореден Мондиал – отново е лицето на надеждите за дълъг поход. Отборът на Роберто Мартинес ще търси убедителен старт срещу коравия тим на ДР Конго, който прави историческо участие на световни финали.


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