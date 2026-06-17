Роналдо към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние!

Кристиано Роналдо отправи силно послание към португалските фенове в навечерието на първия мач на Португалия на Световното първенство. „Лузитаните“ откриват участието си срещу ДР Конго на 17 юни от 20:00 часа, а капитанът използва социалните мрежи, за да вдъхне увереност и да обедини нацията.

„Всеки път, когато облечем тази фланелка, изпитваме същата гордост, същата страст и същата отговорност, както в първия ден“, написа Роналдо, подчертавайки, че мотивацията му остава непроменена въпреки годините и рекордите.

Той добави и призив към феновете да бъдат част от битката:

„Утре започва нова глава. Работихме изключително усърдно, за да стигнем до този момент, и сега е време да дадем всичко от себе си за нашата страна и за всички, които ни подкрепят тук и по целия свят. Вярвайте, както вярваме и ние! Хайде, Португалия!“

Португалия влиза в турнира като един от отборите с най-голям опит и най-силни индивидуалности, а Роналдо – на своя пореден Мондиал – отново е лицето на надеждите за дълъг поход. Отборът на Роберто Мартинес ще търси убедителен старт срещу коравия тим на ДР Конго, който прави историческо участие на световни финали.

Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia.



Amanhã começa um novo capítulo.



Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as… pic.twitter.com/8xMkWSQN4I — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2026