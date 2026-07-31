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Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде

Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде

31 Юли, 2026 21:38 780 31

  • явор гечев-
  • бюджет-
  • реалност-
  • щастливи

Ние се опитваме да правим политика на базата на държавните интереси. Социологическите проучвания показват, че оставаме разбрани, защото рейтингът на парламента е рекорден за последните 20 г., коментира депутатът от ПБ

Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разбира се, че е компромис. Бюджетът е такъв, какъвто е. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев във връзка с Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде. Седем месеца този бюджет е вървял такъв, какъвто е. Настоящият бюджет отразява възможностите, които има. Нашите политики ще се видят в следващия бюджет. В тази план-сметка няма нови политики, защото оттук до Нова година не би могла да мине и една обществена поръчка, заяви Гечев.
Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в Безмер той посочи: "Ако това е криза, тя не започва сега, а с първото настаняване. Ние изпълняваме ангажименти, които са поети през 2006 г., и са преподписани от правителството на Бойко Борисов. Ако можеше да не вземем такова решение, щяхме да го направим. Но самолетите ще са на военно летище, а не на гражданско, както при първото настаняване, където рискът е в пъти по-голям и се прави след решение на Народното събрание. Броят на самолетите също така е по-малък в сравнение с предишното настаняване".

Ние имаме традиционно добри отношения с Иран, но икономическите последствия за България ще са значителни, ако не изпълним ангажимент, поет през 2006 г. Довчерашните евроатлантици не подкрепиха решението в парламента, което също е странно, добави депутатът от "Прогресивна България".
Външната ни политика е отражение на защитата на националния интерес. Единственият кусур, който имаме, е, че влизаме в капани на по-опитните опозиционни партии. Ние се опитваме да правим политика на базата на държавните интереси. Социологическите проучвания показват, че оставаме разбрани, защото рейтингът на парламента е рекорден за последните 20 г., коментира Явор Гечев.

Той увери, че "Прогресивна България" ще хвърли всички сили в подкрепа на кампанията на Илияна Йотова за президент.
Тя е добър политик, независим, който има характер и собствено мнение. Най-логичното е "Прогресивна България" да даде каквото може за спечелването на на президентските избори от Илияна Йотова Тя е правилният бъдещ президент на България, каза още Гечев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 предатели

    26 3 Отговор
    Национални предатели!Вървете си!!!

    21:41 31.07.2026

  • 3 Пламен

    22 3 Отговор
    Важното е ,че Спонсорите подлъгаха баламурниците за пореден път.
    Сега Ганчо пак риве , че е гладен. Гладен е , защото е прозт.

    21:43 31.07.2026

  • 4 Факти

    21 3 Отговор
    Вас, лапачите, депутатите, държавните работници, репресивния апарат и олигарсите, дори хазарта ще е щастлив

    21:48 31.07.2026

  • 5 Лъжите без край

    19 3 Отговор
    Ако останаха дългове от предишните управления, то във интерес на всички да го доказвате със цифри а не с ала бала. Защо Асен Василев ви говори със цифри а ПБ говори с лъжите и без цифри.

    21:54 31.07.2026

  • 6 Един светъл ден

    27 1 Отговор
    внучетата на БКП ще бъдат пратени при Чаушеску!

    21:55 31.07.2026

  • 7 Фют

    6 0 Отговор
    Чудесно заглавие, понеже нямам никакъв достъп до държавно финансиране, подпомагане и бюджет.

    21:55 31.07.2026

  • 8 Дефицита

    19 1 Отговор
    Според Гечев няма значение какви са разходите и размера на увеличените заеми в бюджета, "Бюджетът е такъв, какъвто е", понеже гълъби са го наторили и затова за тях е добър.

    21:56 31.07.2026

  • 9 Умен

    13 1 Отговор
    по целата глава е!Ти кажи като се върнете от ваканцийката ви през август(щото много се преуморихте),прогресивното ви ръководство колко още милрд. дълг ще гласува!Това за щастието го разправяй в сбирките на тези дето клъвнаха на гола кукичка да ви правят управленци.

    21:57 31.07.2026

  • 10 обективен

    5 15 Отговор
    А този ме отвращава , но сега каза истината за която трябва да знае народа !!

    21:58 31.07.2026

  • 11 Първанов

    6 0 Отговор
    Не те е срам!

    22:00 31.07.2026

  • 12 сдлико

    14 0 Отговор
    Пребоядисан БСП тъпир, тези да си ги разправяш на групичката лъжци дето сте се насъбрали. Бюджета е такъв защото някои я е докарал България до тук. Кой??? Име презиме и Фамилия. Стига си ни разтягал локуми. Къде са милиардите??? Кой ги ограби??? Защо е на свобода??? Какво само лъжете повече и от цигани??? Искаме да видим кой ограби парите и да ходи да чука камъни. Неизвестен извършител няма да има. Ако не можете да свършите работа, ще ви изритаме. Ритниците са приготвени. Няма само ние да затягаме коланите а разбойниците да си харчат грабежа. Кой е виновен??? Слава на Господ Иисус Христос имате пълно мнозинство от ПБ. Или вършете работа или ще ви изритаме.

    22:02 31.07.2026

  • 13 Цвете

    12 1 Отговор
    РЕЙТЪНГЪТ ВИ ДРАГИ, СЕ КРЕПИ НА ТЪНКА НИШКА.ГЛЕДАХ ,СЛУШАХ И ПОВЯРВАЙ ,ЧЕ ОСВЕН ВАСИЛЕВ И ГЕОРГИЕВ, ДРУГОТО БЕШЕ НАГЛО И ПОШЛО.ТАКОВА САМОЧУВСТВИЕ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ Е ГРОТЕЗКА.😶‍🌫️

    22:06 31.07.2026

  • 14 Пламен

    13 0 Отговор
    Честито! От 1 август цените на винетките скачат драстично с 30 на сто.
    След 2 часа , демек.
    За първи път и газта поскъпва през лятото.

    22:07 31.07.2026

  • 15 Гено

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Един прогресивен данък решава всички проблеми. Ама нали ще удари олигархията, а ние с нея не се закачаме.

    22:09 31.07.2026

  • 16 Това

    9 0 Отговор
    Се казва бюджет за комунисти.Тия където гласуваха не виждат ли този мунчо от злоба ,че б.б е откраднал повече от него.Хората докъто не тръгнат със сопите и под насила да оправят нещата тези крадливи комунисти няма да се спрат.

    Коментиран от #23

    22:10 31.07.2026

  • 17 5678

    0 11 Отговор
    Браво Румене Горе главите Смърт на Мафията

    22:12 31.07.2026

  • 18 Справедлив

    12 0 Отговор
    Опитите в новоприетият бюджет да се запазят огромните привилегии и социален статуст в сектор "сигурност" , въпреки че сме с най големият % разход от БВП в ЕС, както и липсата на адекватни действия за съкращаване на раздутата администрация за сметка на останалите слоеве от населението е фатално в средносрочен и дългосрочен план!Това ще доведе до резко дългово задлъжняване и в крайна сметка до крах на финансите и банкрут на държавата!

    22:14 31.07.2026

  • 19 ганю

    14 0 Отговор
    скоро ще си ходите
    много скоро

    22:15 31.07.2026

  • 20 Роки

    12 0 Отговор
    Какво ви става бе хора? Като влезете в парламента и озверявате срещу българския народ!

    22:21 31.07.2026

  • 21 Анонимен

    8 0 Отговор
    Оставка на дъртите червени баш комунисти добре настанили се в европейският ни парламент за 10 хиляди евро месечно и смятащи се за господари на държавата ни вън вън вън

    22:27 31.07.2026

  • 22 Само

    7 0 Отговор
    наритани кържи покрай зеления чорап!

    22:29 31.07.2026

  • 23 Иван

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    ПБ не е партия а сбироток от кариеристи членове на ИТН и БСП. Така че ще видим Жан Виденов повторение и няма да изкарат и зимата. Но Ганю все чака спасителя и сам си е виновен като гласува за първия срещнат лъжец с големи обищаншя.

    22:31 31.07.2026

  • 24 що ти требе?

    5 0 Отговор
    "Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде"

    Ако нямаш какво да кажеш по темата, по добре не казвай нищо. Да се изказваш неподготвен не само е смешно, но и потвърждение за недостатъчно капацитет.

    22:39 31.07.2026

  • 25 Мунчо

    2 0 Отговор
    Яворе, щастливи няма, но най-шастлив е
    народа български! В Безмер и Бургас, ще е игра на ракети!

    22:46 31.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мирка

    2 0 Отговор
    Тези пребориха и себе си дори!
    Дебили от класа! Какъв бюджет, той след 100 дни, ще е същият, като вас! Просто кота
    нула! Какво ли сънуват българите в Безмер?
    Не е бюджет, а смърт! Мерзавци!

    22:52 31.07.2026

  • 28 Юрий

    3 0 Отговор
    Димитър Стоянов, още чака писмо, но със сигурност ще получим ракети!
    Демерджиев, ще лапне още земи в Кукерландията! Мерките са на ниво, само дето нивото, може и да пламне! Галоши!

    22:57 31.07.2026

  • 29 Йонко

    4 0 Отговор
    С изчерпан за 100 дни капацитет, просто замълчи Яворе и не казвай нищо за бюджета! Той си е ваш и вас ще погребе!

    23:00 31.07.2026

  • 30 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    СЕЛСКИ БЕКОВЕ,ДАНО ПУКНЕТЕ ОТ ПРЕЯЖДАНЕ!

    23:09 31.07.2026

  • 31 Дали

    1 0 Отговор
    Повечето хора твърдят точно обратното, че е бюджет за вашите хора и на грабежа. Ха сега кво праим.

    23:16 31.07.2026

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