"Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде"

Разбира се, че е компромис. Бюджетът е такъв, какъвто е. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев във връзка с Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде. Седем месеца този бюджет е вървял такъв, какъвто е. Настоящият бюджет отразява възможностите, които има. Нашите политики ще се видят в следващия бюджет. В тази план-сметка няма нови политики, защото оттук до Нова година не би могла да мине и една обществена поръчка, заяви Гечев.
Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в Безмер той посочи: "Ако това е криза, тя не започва сега, а с първото настаняване. Ние изпълняваме ангажименти, които са поети през 2006 г., и са преподписани от правителството на Бойко Борисов. Ако можеше да не вземем такова решение, щяхме да го направим. Но самолетите ще са на военно летище, а не на гражданско, както при първото настаняване, където рискът е в пъти по-голям и се прави след решение на Народното събрание. Броят на самолетите също така е по-малък в сравнение с предишното настаняване".
Ние имаме традиционно добри отношения с Иран, но икономическите последствия за България ще са значителни, ако не изпълним ангажимент, поет през 2006 г. Довчерашните евроатлантици не подкрепиха решението в парламента, което също е странно, добави депутатът от "Прогресивна България".
Външната ни политика е отражение на защитата на националния интерес. Единственият кусур, който имаме, е, че влизаме в капани на по-опитните опозиционни партии. Ние се опитваме да правим политика на базата на държавните интереси. Социологическите проучвания показват, че оставаме разбрани, защото рейтингът на парламента е рекорден за последните 20 г., коментира Явор Гечев.
Той увери, че "Прогресивна България" ще хвърли всички сили в подкрепа на кампанията на Илияна Йотова за президент.
Тя е добър политик, независим, който има характер и собствено мнение. Най-логичното е "Прогресивна България" да даде каквото може за спечелването на на президентските избори от Илияна Йотова Тя е правилният бъдещ президент на България, каза още Гечев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 предатели
21:41 31.07.2026
3 Пламен
Сега Ганчо пак риве , че е гладен. Гладен е , защото е прозт.
21:43 31.07.2026
4 Факти
21:48 31.07.2026
5 Лъжите без край
21:54 31.07.2026
6 Един светъл ден
21:55 31.07.2026
7 Фют
21:55 31.07.2026
8 Дефицита
21:56 31.07.2026
9 Умен
21:57 31.07.2026
10 обективен
21:58 31.07.2026
11 Първанов
22:00 31.07.2026
12 сдлико
22:02 31.07.2026
13 Цвете
22:06 31.07.2026
14 Пламен
След 2 часа , демек.
За първи път и газта поскъпва през лятото.
22:07 31.07.2026
15 Гено
До коментар #1 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Един прогресивен данък решава всички проблеми. Ама нали ще удари олигархията, а ние с нея не се закачаме.
22:09 31.07.2026
16 Това
Коментиран от #23
22:10 31.07.2026
17 5678
22:12 31.07.2026
18 Справедлив
22:14 31.07.2026
19 ганю
много скоро
22:15 31.07.2026
20 Роки
22:21 31.07.2026
21 Анонимен
22:27 31.07.2026
22 Само
22:29 31.07.2026
23 Иван
До коментар #16 от "Това":ПБ не е партия а сбироток от кариеристи членове на ИТН и БСП. Така че ще видим Жан Виденов повторение и няма да изкарат и зимата. Но Ганю все чака спасителя и сам си е виновен като гласува за първия срещнат лъжец с големи обищаншя.
22:31 31.07.2026
24 що ти требе?
Ако нямаш какво да кажеш по темата, по добре не казвай нищо. Да се изказваш неподготвен не само е смешно, но и потвърждение за недостатъчно капацитет.
22:39 31.07.2026
25 Мунчо
народа български! В Безмер и Бургас, ще е игра на ракети!
22:46 31.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мирка
Дебили от класа! Какъв бюджет, той след 100 дни, ще е същият, като вас! Просто кота
нула! Какво ли сънуват българите в Безмер?
Не е бюджет, а смърт! Мерзавци!
22:52 31.07.2026
28 Юрий
Демерджиев, ще лапне още земи в Кукерландията! Мерките са на ниво, само дето нивото, може и да пламне! Галоши!
22:57 31.07.2026
29 Йонко
23:00 31.07.2026
30 Боруна Лом
23:09 31.07.2026
31 Дали
23:16 31.07.2026