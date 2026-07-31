Георги Кабаков с наряд за мач от Лига Европа

Георги Кабаков, един от най-уважаваните родни рефери, получи първото международно назначение за сезон 2026/27. Пловдивчанинът ще бъде главен съдия на реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа между албанския Егнатия (Рогожине) и ирландския Шамрок Роувърс – двубой, който ще се проведе на 13 август от 22:00 часа на стадиона в Рогожине, близо до Тирана.

Кабаков няма да бъде сам в това предизвикателство – до него ще застанат опитните асистенти Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а ролята на четвърти съдия е поверена на Кристиян Колев. За прецизността на решенията ще се грижи и българският ВАР екип: Драгомир Драганов ще бъде главен видеоасистент, подпомаган от Димитър Димитров.

Първият сблъсък между албанския и ирландския тим ще се състои на 4 август в Дъблин. И двата отбора стигнаха до този етап, след като отпаднаха драматично във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Егнатия загуби от словенския Целие след инфарктни дузпи (общ резултат 5:5), докато Шамрок Роувърс отстъпи на арменския Арарат-Армения с общ резултат 2:3.