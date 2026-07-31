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Ново напрежение в борбата - Федерацията отговори на Армен Назарян

Ново напрежение в борбата - Федерацията отговори на Армен Назарян

31 Юли, 2026 20:09 1 315 22

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Двукратния олимпийски шампион говори на пресконференция по-рано днес

Ново напрежение в борбата - Федерацията отговори на Армен Назарян - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Българската федерация по борба излязоха с отговор на изявленията на Армен Назарян, който говори по отношение на лиценза на синовете му Едмонд и Гриша за участие в международни турнири.

Ето позицията на БФ Борба:

"БФ Борба се отнася с уважение към Армен Назарян - един от най-големите шампиони в историята на българската борба, донесъл изключителни успехи и престиж на България. Същото уважение федерацията има и към постиженията на Едмонд Назарян, както и към спортното развитие и бъдещето на талант като Гриша Назарян.

Именно затова е важно фактите да бъдат представени ясно и коректно.

На 2 юли 2026 г. БФ Борба официално изпрати покани до спортните клубове за участие в подготвителния лагер на националния отбор по класическа борба, проведен във високопланинския спортен комплекс "Белмекен" в периода от 10 до 31 юли 2026 г.

В официалната покана, адресирана до Сдружение "Спортен клуб по борба ЦСКА", изрично бяха включени Едмонд Назарян и Гриша Назарян. Поканата предвиждаше клубовете да потвърдят участието на своите състезатели до 6 юли 2026 г., като при липса на потвърждение се приема, че съответният състезател се отказва от участие в лагера.

От СК Борба ЦСКА не беше изпратен отговор на поканата, нито беше потвърдено участието на включените в нея състезатели. В резултат на това Едмонд и Гриша Назарян не взеха участие в подготвителния лагер на националния отбор, който е част от утвърдената от Министерството на младежта и спорта (ММС) програма за подготовка за предстоящите световни първенства през 2026 година.

Съгласно постигнатите по-рано през годината договорености по време на срещата между състезателите на СК Борба ЦСКА и Управителния съвет на БФ Борба, федерацията осигурява и гарантира достъп до подготвителните лагери на националните отбори за личните треньори на състезателите от ЦСКА и всички останали клубове.

Ограничения има единствено по отношение на лицето Сослан Фарниев, който си е позволявал действия и публични прояви, представляващи поругаване на символите на българската държавност. Подобно поведение е несъвместимо с представителството на България и с принципите, които националният отбор следва да отстоява.

В изпълнение на тази договореност Армен Назарян - като баща и личен треньор на Едмонд и Гриша Назарян, както и като уважаван от всички българи шампион, има възможност да присъства на всяка тренировка и на всеки подготвителен лагер на националния отбор, в който участват неговите синове или други състезатели на ЦСКА. БФ Борба и треньорите на националния отбор не са поставяли и не поставят никакви ограничения пред неговото присъствие като личен треньор.

БФ Борба не оспорва правото на състезателите да работят със своите лични треньори. Но когато един състезател е част от националния отбор и представя България на световни, европейски и други международни първенства, той следва да участва и в подготвителния процес, утвърден от ММС.

Докато състезателите на СК Борба ЦСКА не участват в подготвителната програма на националните отбори, одобрена от ММС, те няма как да бъдат включвани в националните представителни отбори и съответно няма как да представляват България на международни състезания.

БФ Борба припомня, че още през април 2026 г. Управителният съвет взе решение повече да не бъдат правени компромиси със състезатели, които не посещават подготвителните лагери съгласно утвърдената програма за подготовка на националните отбори. Тогава, като последен компромис, бе дадена възможност на състезатели, пропуснали началото на подготовката, да се присъединят към националния отбор със закъснение. Управителният съвет изрично заяви, че подобни изключения повече няма да бъдат допускани и че правилата ще се прилагат еднакво към всички състезатели и клубове.

По отношение на лицензите на Едмонд и Гриша Назарян БФ Борба уточнява, че този въпрос не е възникнал при настоящото ръководство. Той е оставен нерешен във времето още от предишното ръководство на федерацията, което през последната година създава напрежение и поставя в конфликтна ситуация уважавани имена на българската борба като Армен Назарян и неговите синове.

Ръководството на БФ Борба категорично не търси конфронтация с Армен Назарян, Едмонд Назарян или Гриша Назарян. Напротив, федерацията остава готова за диалог с всички състезатели, лични треньори и спортни клубове, за да бъдат намерени решения в интерес на българската борба.

Но националният отбор не може да функционира с различни правила за различни клубове или състезатели. Подготовката, дисциплината и отговорността към националния отбор са общи условия за всички, които искат да представят България на най-големите международни състезания."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 слава украине

    2 19 Отговор
    д атърста паРИ от путиН АЗ ГАЗ НЕ ПОЛЗВАМ

    Коментиран от #2

    20:11 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    17 2 Отговор
    Аз Назарян никога не съм го сресваш ...ама тази от снимката е изключителен т.ол.у.п..това нещо е и зл.обно и нг.рамотно

    20:36 31.07.2026

  • 4 "Но аз съм

    14 4 Отговор
    проста селянка..." ...с болни амбиции. Разкарайте ги най- после и тази, и оня полуграмотния... И борбата, и футболът , и щангите, и не само те...имат нужда от интелигентни ръководители а не от полуграмотни с идиосинкразия за значимост

    20:43 31.07.2026

  • 5 гърмен

    1 3 Отговор
    ря зан

    20:53 31.07.2026

  • 6 Голям

    6 1 Отговор
    Б...а..... С...и (проблема)....
    Толкова е лесно: тези от лагера ги пускат срещу тези които тренират извън лагера и който победи . Да ама , да не стане че всички от лагера са туш. Какво се чепкате. Трябва да отиват най- силните в турнирите. Това е за България . Не може някаква си про...ски...ба...на. Ш...м...а .....тк...а да решава

    21:01 31.07.2026

  • 7 Коя беше

    7 3 Отговор
    Това жена ли е?!

    21:03 31.07.2026

  • 8 То бива ама

    10 1 Отговор
    Как не се наядоха бе. Какво са тези правила ?! Естествено че трябва да отиват най- силните и подготвени.

    21:05 31.07.2026

  • 9 Хора,

    5 1 Отговор
    Виждате ли в каква държава живеем? Навсякъде ще се самоязедят! Джунгла.

    Коментиран от #12

    21:05 31.07.2026

  • 10 С Танка

    4 4 Отговор
    Е права регламента трябва да се спазва от всички ,даже и от копеите

    21:05 31.07.2026

  • 11 Въорос

    10 1 Отговор
    Само като я видиш тази лястовица и разбираш колко разбира от хармония и спорт

    21:06 31.07.2026

  • 12 Тии

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Хора,":

    Къде живееш ,в русия ли

    Коментиран от #17

    21:06 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защо

    4 6 Отговор
    Някой трябва да се обеснява на клана На резан,,,кат ни им харесва да си ходят в Ереван

    21:09 31.07.2026

  • 15 Перо

    7 0 Отговор
    Не се разбира защо двамата юнаци не са предложени от спортния клуб за подготвителния лагер, от което следва и включването в националния отбор! Защо федерацията не е искала обяснение или разяснение от ЦСКА по случая? Това ще ги заведе да се състезават за други страни заради БГ некадърници, простаци и корумпета, въпреки че всичко се оценява от възможностите на синовете на Назарян! Ако имат проблем, може ясно да се каже, защото случая се тълкува по различен начин и води до негативни реакции!

    Коментиран от #22

    21:11 31.07.2026

  • 16 Няма заряд

    6 0 Отговор
    Оффффф. Няма как да имаме успехи с кукувици. Стефка, Станка и тема подобни имена

    21:12 31.07.2026

  • 17 Понеже,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тии":

    не използваш главни букви, живея в българия. Трудно ми е да го напиша но за теб е специално.

    21:14 31.07.2026

  • 18 Извод

    6 0 Отговор
    Скоро нито борба ще имаме, нито щанги, нито олимпиада ще видим. Всичко пребиха избраните преди 3-4 години

    21:16 31.07.2026

  • 19 Смях

    5 0 Отговор
    Станка, Станка Станка администраторка

    21:19 31.07.2026

  • 20 тепих

    2 0 Отговор
    Това никога не станало олимпийски шампион,да си ходи по примера на пловдивската скачачка

    21:35 31.07.2026

  • 21 Тя яката боркиня не може да отговори

    0 0 Отговор
    Защото единственото което умее е да се бори на тепиха а не да мисли и говори

    21:47 31.07.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Изпратена е покана, и то официална! Клуба не отговаря! Вал съм ги!! Клуба да отговаря защо Неговите състезатели не са Заявени от Него!!! Иначе, Тия, щом ги не Кефи, T2, и аре! И ти ако искаш??? Или...

    21:51 31.07.2026

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