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ПСЖ с официална оферта за японския страж Зион Сузуки

ПСЖ с официална оферта за японския страж Зион Сузуки

31 Юли, 2026 20:47 454 0

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Парижани подготвят амбициозен ход за бъдещето на вратарския пост

ПСЖ с официална оферта за японския страж Зион Сузуки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен е на път да привлече един от най-обещаващите млади вратари в Европа. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, френският гранд е отправил официална оферта към Парма за националния страж на Япония – Зион Сузуки.

Италианският клуб е поставил цена от около 30 милиона евро за 23-годишния си вратар, който впечатлява с изявите си в Серия А. Парижани са готови да удовлетворят финансовите изисквания на Парма, като вече са изложили пред Сузуки детайлен план за неговото развитие и интеграция в европейския футболен елит.

Плановете на ПСЖ включват незабавното привличане на Сузуки, последвано от отдаване под наем в друг клуб. По този начин младият японец ще има възможност да трупа ценен опит и да се развива без напрежението на конкуренцията в Париж, където конкуренцията за титулярното място е ожесточена.

Зион Сузуки се присъедини към Парма през 2024 година и вече има зад гърба си 57 двубоя в италианския шампионат. Освен това, той е неизменна част от националния отбор на Япония, за който е записал 28 участия – доказателство за неговата класа и потенциал.

Въпреки евентуалното пристигане на Сузуки, Матвей Сафонов продължава да бъде първи избор под рамката на вратата за парижани. Руският страж измести Джанлуиджи Донарума през миналия сезон, а след трансфера на италианеца в Манчестър Сити, Сафонов затвърди позицията си. Миналото лято ПСЖ привлече и Люка Шевалие, но той също не успя да се наложи като титуляр.


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