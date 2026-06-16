Матия Белучи шокира фаворитите в Хале: Италианският квалификант елиминира шампиона Бублик

Тенис турнирът в Хале, Германия, започна с истинска гръмка изненада. 25-годишният италианец Матия Белучи, който премина през квалификациите, демонстрира впечатляваща форма и детронира миналогодишния победител Александър Бублик. Белучи, заемащ 64-ото място в световната ранглиста, надделя над казахстанеца, поставен под №7 в схемата и 11-и в света, с резултат 7:6(6), 6:1.

Двубоят между двамата приключи само за 77 минути, като Белучи показа хладнокръвие и стабилна игра в решаващите моменти. Италианецът вече има три победи в основната схема на турнира, като е загубил само един сет до момента – истинско доказателство за отличната му подготовка на тревна настилка.

Това бе първият професионален сблъсък между Белучи и Бублик, но младият италианец не се притесни от именития си съперник. Със смела и агресивна игра, той си осигури място във втория кръг, където го очаква ново предизвикателство.

В следващия етап Белучи ще се изправи срещу друг квалификант – белгиеца Рафаел Колиньон, който е 51-и в световната ранглиста. Двамата вече са се срещали два пъти на професионално ниво, като италианецът има пълен превес – две победи без загубен сет. Колиньон също впечатли в първия кръг, след като елиминира австралиеца Алексей Попирин (№90 в света) с 6:4, 6:2.