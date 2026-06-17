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Григор Димитров на четвъртфинал в Дъблин

Григор Димитров на четвъртфинал в Дъблин

17 Юни, 2026 16:45 771 2

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  • дъблин-
  • конър гейнън

Българският ас демонстрира класа и увереност срещу ирландския си съперник

Григор Димитров на четвъртфинал в Дъблин - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров продължава победния си поход на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Дъблин, след като безапелационно елиминира представителя на домакините Конър Гейнън и се класира за четвъртфиналите. Срещата приключи с категоричен резултат – 6:2, 6:3 в полза на първата ни ракета, като двубоят продължи едва 70 минути.

Още от самото начало българинът наложи темпото на корта, демонстрирайки отлична концентрация и прецизност. В първия сет Димитров реализира впечатляващите 83% спечелени точки на първи сервис и успя да пробие съперника си два пъти. Във втората част той затвърди доминацията си с 86% ефективност на първо подаване и още един решителен пробив, който окончателно наклони везните в негова полза.

В битката за място на полуфиналите Григор ще се изправи срещу победителя от двубоя между нидерландеца Мийс Ротгеринг, който заема 489-о място в световната ранглиста, и французина Кириан Жаке, класиран под номер 145 в ATP.


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  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Браво! Не отстъпи, когато беше контузен и падаше, за да се изкове като стомана в бой, и да се върне на полагащото му се място.
    Успех и занапред!

    16:49 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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