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Божидар Краев се раздели със Сидни Уондърърс

Божидар Краев се раздели със Сидни Уондърърс

18 Юни, 2026 15:25 671 4

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  • футбол

Българският национал напуска след разочароващ сезон в А-лигата

Божидар Краев се раздели със Сидни Уондърърс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Божидар Краев официално приключи престоя си в австралийския Сидни Уондърърс. След два сезона, изпълнени с предизвикателства и неочаквани обрати, роденият във Враца футболист поема по нов път, след като клубът обяви раздялата с него и още шест играчи.

Изминалата кампания в австралийската А-лига се оказа истинско изпитание за Сидни Уондърърс. Тимът, в който Краев играеше ключова роля, завърши на дъното на класирането, което доведе до сериозни промени в състава. В официално съобщение в социалните мрежи, ръководството на клуба благодари на напускащите футболисти, сред които и българският национал.

"Изказваме своята признателност към Джош Брилянте, Коста Барбарусес, Божидар Краев, Филип Канкар, Джейкъб Фарел, Руон Тонгик и Алу Куол, които напускат Сидни Уондърърс след изтичането на договорите си с клуба", гласи публикацията на австралийския тим.

Божидар Краев пристигна в Сидни Уондърърс преди две години, след успешен период в Уелингтън Финикс, където също прекара два сезона. Въпреки усилията и отдадеността си, българинът не успя да помогне на отбора да се изкачи в класирането през последната година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 3 Отговор
    Кой е пък този

    Коментиран от #2, #4

    15:49 18.06.2026

  • 2 ти кой си

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Той е Божидар Краев .Известен е.
    Ти кой си ?

    Коментиран от #3

    16:21 18.06.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ти кой си":

    Фен на МЕНТЕТО, припок.

    16:29 18.06.2026

  • 4 Този

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Е, като всички преминали през сухата река, неуспели в чужбина! цъкайте минуси, но фактите са си факти!

    16:36 18.06.2026

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