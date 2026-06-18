Божидар Краев се раздели със Сидни Уондърърс

Божидар Краев официално приключи престоя си в австралийския Сидни Уондърърс. След два сезона, изпълнени с предизвикателства и неочаквани обрати, роденият във Враца футболист поема по нов път, след като клубът обяви раздялата с него и още шест играчи.

Изминалата кампания в австралийската А-лига се оказа истинско изпитание за Сидни Уондърърс. Тимът, в който Краев играеше ключова роля, завърши на дъното на класирането, което доведе до сериозни промени в състава. В официално съобщение в социалните мрежи, ръководството на клуба благодари на напускащите футболисти, сред които и българският национал.

"Изказваме своята признателност към Джош Брилянте, Коста Барбарусес, Божидар Краев, Филип Канкар, Джейкъб Фарел, Руон Тонгик и Алу Куол, които напускат Сидни Уондърърс след изтичането на договорите си с клуба", гласи публикацията на австралийския тим.

Божидар Краев пристигна в Сидни Уондърърс преди две години, след успешен период в Уелингтън Финикс, където също прекара два сезона. Въпреки усилията и отдадеността си, българинът не успя да помогне на отбора да се изкачи в класирането през последната година.