Божидар Краев се раздели със Сидни Уондърърс

Божидар Краев официално приключи престоя си в австралийския Сидни Уондърърс. След два сезона, изпълнени с предизвикателства и неочаквани обрати, роденият във Враца футболист поема по нов път, след като клубът обяви раздялата с него и още шест играчи.
Изминалата кампания в австралийската А-лига се оказа истинско изпитание за Сидни Уондърърс. Тимът, в който Краев играеше ключова роля, завърши на дъното на класирането, което доведе до сериозни промени в състава. В официално съобщение в социалните мрежи, ръководството на клуба благодари на напускащите футболисти, сред които и българският национал.
"Изказваме своята признателност към Джош Брилянте, Коста Барбарусес, Божидар Краев, Филип Канкар, Джейкъб Фарел, Руон Тонгик и Алу Куол, които напускат Сидни Уондърърс след изтичането на договорите си с клуба", гласи публикацията на австралийския тим.
Божидар Краев пристигна в Сидни Уондърърс преди две години, след успешен период в Уелингтън Финикс, където също прекара два сезона. Въпреки усилията и отдадеността си, българинът не успя да помогне на отбора да се изкачи в класирането през последната година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #2, #4
15:49 18.06.2026
2 ти кой си
До коментар #1 от "Красимир Петров":Той е Божидар Краев .Известен е.
Ти кой си ?
Коментиран от #3
16:21 18.06.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "ти кой си":Фен на МЕНТЕТО, припок.
16:29 18.06.2026
4 Този
До коментар #1 от "Красимир Петров":Е, като всички преминали през сухата река, неуспели в чужбина! цъкайте минуси, но фактите са си факти!
16:36 18.06.2026