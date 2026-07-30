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Държавен вестник обнародва бюджета за 2026 година

Държавен вестник обнародва бюджета за 2026 година

30 Юли, 2026 18:50 396 7

  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

В приетата рамка заложените приходи, разходи, трансфери и дефицит в бюджета са с праг от 5,7%

Държавен вестник обнародва бюджета за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Законът за държавния бюджет на Република България за 2026 година бе официално обнародван в брой 69 на „Държавен вестник“, съобщават от БГНЕС. Основният финансов документ на държавата влиза в сила, след като бе приет окончателно от Народното събрание на 24 юли. До обнародването се стигна, след като държавният глава Илияна Йотова отказа да наложи вето, като заяви, че "връщане на текстовете ще нанесе още по-големи вреди на финансите на държавата".

В приетата рамка заложените приходи, разходи, трансфери и дефицит в бюджета са с праг от 5,7%. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 година, е определен на 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3,261 милиарда евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), насочен към укрепване на отбранителната индустрия.

Финалните текстове определят минимален размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 година от 2,6 милиарда евро. В същото време максималният размер на общия държавен дълг към края на настоящата година не може да надвишава 37,7 милиарда евро.

Минималната работна заплата за страната се запазва на нивото от 620 евро до приемането на нов механизъм за нейното определяне.

От 1 август 2026 година влизат в сила нови правила за възнагражденията в публичния сектор. Индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители и заетите в съдебната власт се определят така, че чистото им възнаграждение (намалено със задължителните осигуровки и данъка) да не е по-ниско от получаваното към 31 юли 2026 година. В същото време автоматичният механизъм за определяне на заплатите в отбраната, МВР и НСО се замразява, като възнагражденията там се запазват индексирани по реда на т.нар. удължитилен закон.

От 1 август се променят и доходните прагове за социални помощи за семейства. Средномесечният доход за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за отглеждане на дете до една година става 466 евро. За получаване на детски надбавки в пълен размер до завършване на средно образование (и максимум до 20-годишна възраст) доходният праг е 415 евро. За семействата със средномесечен доход между 415,01 евро и 466 евро включително, размерът на подкрепата ще бъде 80 на сто от пълната сума.

Паралелно с това се определят и данъчните облекчения за родители за 2026 година. Сумите, които се приспадат от годишните данъчни основи, са 3067,75 евро за едно ненавършило пълнолетие дете, 6135,50 евро за две деца и 9203,25 евро при три и повече деца. За отглеждане на дете с увреждания намалението на годишната данъчна основа е в размер на 6135,50 евро.

В преходните текстове се въвеждат и корекции в Кодекса на труда. За един ден трудов стаж от 1 януари следващата година ще се зачита времето, през което служителят е изработил пълното си законоустановено работно време за деня, а при непълно работно време стажът ще се изчислява пропорционално. Една година трудов стаж ще се признава при зачетени 12 месеца, като до 31 декември 2026 година определянето на стажа и свързаните с него права ще се извършват по досегашния ред.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо бе

    9 1 Отговор
    Защо не сте по площадите? Навряха ви по-лош бюджет от този заради който свалихте Желязков. Или няма кой да ви плаща вече за да протестирате?

    Коментиран от #3

    18:58 30.07.2026

  • 2 Дефицита

    8 1 Отговор
    На спечелилите от новите заеми - честито!
    На онези дето ще ги изплащат - съболезнования!

    19:00 30.07.2026

  • 3 Жензи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе":

    защото леля Асенка не изкара сцената и не дава по 50 евра да я слушаме как пее опера с чичо Киро и бати Манол.

    19:00 30.07.2026

  • 4 и кво се оказа

    2 1 Отговор
    евробанката ЕЦБ не иска да тури озаптителна риза на гълъба и ястреба.

    За кво ни е тогава €вро

    Тия ще ви оскубат на живо.

    Сега сте на паралия и се правите на паралии

    19:11 30.07.2026

  • 5 аз предлагам

    1 0 Отговор
    да направим щафетна символична гладна стачка

    19:12 30.07.2026

  • 6 лили

    1 1 Отговор
    Гълъб ви каза ,че са приели хазната като съдран чувал ,и едно зърно е нямало ,а само няколко милиарда дългове за разплащане с фирми

    Коментиран от #7

    19:15 30.07.2026

  • 7 глупусти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "лили":

    Желязков нямаше ли да ги плаща тези дългове, та нямаше такава пладнешка кражба в проектобюджета му заради кото го свалихте?

    19:22 30.07.2026

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