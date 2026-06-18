Томас Тухел избухна: „Фотографите развалиха магията на химна!“

С впечатляващ резултат 4:2 срещу Хърватия, националният отбор на Англия даде силна заявка за титлата на Световното първенство по футбол 2026. Феновете на „Трите лъва“ отново мечтаят за златото, което не са докосвали от цели шест десетилетия. Въпреки радостта от успеха, един неочакван момент помрачи празничната атмосфера за селекционера Томас Тухел.

След последния съдийски сигнал, Тухел не скри разочарованието си от организацията на ФИФА по време на изпълнението на националните химни. Германският специалист остро разкритикува решението на световната футболна централа да позволи на фотографите да се разполагат непосредствено пред играчите в този емоционален момент. „Призовавам ФИФА да преосмисли позицията на фотографите по време на химните. За мен това е специален миг, който очаквах с нетърпение, но вместо да видя своите футболисти, пред мен се изправи стена от 50 фотографи. Това наистина развали преживяването ми, защото моментът беше изключително емоционален“, сподели Тухел пред медиите.

Според официалния регламент на турнира, представителите на медиите трябва да се придържат към определени зони – зад рекламните пана, в близост до резервните скамейки или зад двете врати. Въпреки това, по време на националните химни, фотографите получават специално разрешение да се позиционират на страничната линия, за да уловят официалните кадри преди началото на мача.

Изказването на Тухел предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и сред футболните анализатори. Мнозина се обединиха около мнението, че е време ФИФА да намери баланс между нуждите на медиите и уважението към емоционалните моменти на играчите и треньорите.