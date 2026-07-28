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Луис Диас категорично отказва оферта от Ал Хилал – остава верен на Байерн

Луис Диас категорично отказва оферта от Ал Хилал – остава верен на Байерн

28 Юли, 2026 21:54 395 0

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  • саудитска арабия

Колумбийската звезда предпочита да продължи кариерата си в Мюнхен, въпреки щедрото предложение от Саудитска Арабия

Луис Диас категорично отказва оферта от Ал Хилал – остава верен на Байерн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни името на Луис Диас отново се завъртя в трансферните спекулации, след като стана ясно, че Ал Хилал е отправил сериозен интерес към крилото на Байерн Мюнхен. Според авторитетния журналист Флориан Платенберг, саудитският гранд е проучил възможността да привлече колумбийския национал, като дори е бил готов да извади на масата внушителна годишна заплата от 22,5 милиона евро.

Въпреки финансовата примамка, Луис Диас е дал ясен сигнал на ръководството на Байерн, че няма никакво намерение да напуска клуба. Футболистът е категоричен в желанието си да остане в Мюнхен и да продължи да се развива под ръководството на германския шампион. На този етап трансфер в друга посока изобщо не стои на дневен ред за него.

От своя страна, баварският колос също е заел твърда позиция – Луис Диас е ключова фигура в състава и клубът не възнамерява да се разделя с него. Ръководството на Байерн не е поставяло цена на играча и до момента не е получавало официални оферти за трансфер. Доверието към Диас е непоклатимо, а бъдещето му изглежда здраво свързано с „Алианц Арена“.


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