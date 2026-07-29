Времето днес, прогноза за сряда, 29 юли: Жега до 39 градуса и слънце над цялата страна

Ще бъде предимно слънчево, горещо и почти тихо. Изминаващите традиционни за българския фолклор „горещници“ затвърждават усещането за истинско лято, като температурите в цялата страна ще продължат да се повишават бавно. Очаква се максималните стойности в по-голямата част от равнинните райони да достигнат между 34° и 39°, сочат официалните данни от НИМХ. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, близко до средното за юли.

Прогноза по региони: Къде ще бъде най-горещо?

Докато в по-голямата част от страната времето ще бъде почти тихо, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Следобед над планинските масиви ще се развие незначителна купеста облачност, но вероятността за валежи е сведена до минимум.

София и високите полета: Сутринта в столицата ще започне с приятни температури около 16°–18°, а през деня термометрите ще достигнат около 34°.

Сутринта в столицата ще започне с приятни температури около 16°–18°, а през деня термометрите ще достигнат около 34°. Тракийската низина и Дунавската равнина: Градове като Пловдив, Русе и Плевен ще отчетат едни от най-високите стойности за деня – около 38°–39°.

Градове като Пловдив, Русе и Плевен ще отчетат едни от най-високите стойности за деня – около 38°–39°. Югозападна България: Традиционно най-топлият регион около Сандански и Петрич също ще се радва на интензивно слънце и температури до 39°.

Идеални условия за летен туризъм по Черноморието

По българското крайбрежие времето ще бъде перфектно за плаж и почивка. Бризовата циркулация ще осигури лека прохлада и ще предпази морските курорти от екстремните жеги във вътрешността на страната.

Максимални температури на въздуха: Между 28° и 32° за Варна и Бургас.

Между 28° и 32° за Варна и Бургас. Температура на морската вода: Приятните 24°–26°, което прави водата изключително подходяща за къпане.

Приятните 24°–26°, което прави водата изключително подходяща за къпане. Вятър и вълнение: Слаб до умерен североизточен вятър с вълнение на морето до 2 бала.

Времето в планините: Спасение от градската жега

За хората, които търсят прохлада извън градската среда, българските планини предлагат отлични условия за туризъм преди обяд. Времето ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци след пладне, но без съществени превалявания или гръмотевична дейност.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 25°–26° .

максималната температура ще бъде около . На височина 2000 метра термометрите ще показват около 17°–18°.

Експертите съветват гражданите да избягват излизането на открито в часовете между 12:00 и 17:00 ч., да носят светли дрехи и да консумират достатъчно количество вода, тъй като UV индексът в цялата страна ще бъде много висок.