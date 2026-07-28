Реал Мадрид с победа над Леганес в контрола

Под зоркия поглед на новия наставник Жозе Моуриньо, Реал Мадрид постигна категорична победа с 4:1 над втородивизионния Леганес във втората си лятна контрола. Въпреки отсъствието на големите имена като Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам, които все още се наслаждават на заслужена почивка, младите таланти на мадридчани блеснаха с пълна сила.

Още от първия съдийски сигнал стана ясно, че Моуриньо залага на свежест и ентусиазъм. Формацията 4-2-3-1 даде свобода на Гонсало Гарсия в нападение, докато Арда Гюлер дирижираше атаките зад гърба му. В средата на терена Федерико Валверде и Едуардо Камавинга оформиха стабилен тандем, който не остави шанс на съперника.

Първият гол не закъсня – след отлична преса и бърза комбинация между Гюлер и Валверде, уругваецът откри резултата с премерен удар по земя.

Само пет минути по-късно Гонсало Гарсия удвои преднината на „лос бланкос“ след майсторско центриране на Трент Александър-Арнолд и хладнокръвно изпълнение с глава.

В 36-ата минута Наим демонстрира индивидуален блясък, преодолявайки защитата на Реал и намали изоставането с мощен шут, който се отби в гредата и влетя в мрежата – 2:1.

След почивката, когато камерите и медиите останаха извън терена, Реал Мадрид вдигна оборотите. Франко Мастантуоно, който вече впечатли в предишния мач срещу Алкоркон, се възползва от отбитата топка и покачи на 3:1. Само минута по-късно защитникът на Леганес Рубен Пулидо си отбеляза автогол, с което оформи крайното 4:1.

В последните минути Моуриньо даде шанс на всички млади надежди от резервната скамейка, които доиграха срещата с хъс и желание за изява.