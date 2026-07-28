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Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

28 Юли, 2026 20:44 623 6

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Българската тенис звезда получи травма в крака

Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров изненада спортната общественост с решението си да не участва в престижния турнир от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. Състезанието, което се радва на внушителен награден фонд от 909 790 долара, трябваше да бъде следващата спирка в календара на хасковлията.

Димитров, който наскоро навърши 35 години, бе готов да премери сили с французина Мойс Куаме още в първия кръг. За съжаление, непосредствено преди старта на двубоя, Григор бе принуден да се оттегли поради неочакван здравословен проблем. По време на тренировка в петък той е усетил неприятен дискомфорт в крака, който впоследствие се е оказал бурсит – възпаление, което изисква незабавна почивка и възстановяване.

В емоционално послание в социалните мрежи, бившият номер 3 в световната ранглиста сподели: "За съжаление, по време на подготовката си в Лос Кабос почувствах болка в крака, която не ми позволи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи стана ясно, че страдам от бурсит и лекарите ме посъветваха да си дам почивка. Искрено съжалявам, защото очаквах с нетърпение да играя пред невероятните мексикански фенове".

Въпреки разочарованието, Григор Димитров не губи надежда и вече насочва вниманието си към следващото голямо предизвикателство – турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, Охайо, който стартира на 13 август. Очаква се българинът да получи "уайлд кард" и за тази надпревара.


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