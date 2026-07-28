Новини
Спорт »
Други спортове »
Кайрън Уилсън срази Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Шанхай Мастърс

Кайрън Уилсън срази Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Шанхай Мастърс

28 Юли, 2026 22:19 366 0

  • кайрън уилсън-
  • рони о’съливан-
  • шанхай-
  • ракетата-
  • снукър

Драматични обрати, максимални брейкове и нови герои белязаха вълнуващия ден на снукър арената в Китай

Кайрън Уилсън срази Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Шанхай Мастърс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински трилър на зеленото сукно, Кайрън Уилсън демонстрира хладнокръвие и класа, за да елиминира легендарния Рони О’Съливан от надпреварата за трофея в Шанхай. Действащият шампион, който и миналата година спря устрема на О’Съливан, този път се наложи с 6:4 след впечатляваща серия от три поредни спечелени фрейма в края на мача.

Уилсън започна вихрено, като реализира забележителни брейкове от 113 и 91 точки, които му осигуриха комфортна преднина от 3:1 преди почивката. Но "Ракетата" не се предаде – след подновяването на играта той отвърна с три последователни стотачки (100, 111 и 131 точки), с които обърна резултата в своя полза – 4:3. Вместо да се пречупи, Уилсън показа шампионски дух и с брейкове от 89, 79 и 97 точки обърна развоя на срещата, записвайки четвърта победа над О’Съливан в последните им пет дуела на голямата сцена.

В друг ключов двубой от вечерната сесия световният номер едно Джъд Тръмп даде заявка за нов силен сезон, след като надделя над Бари Хоукинс с 6:4. Хоукинс започна устремно с брейк от 102 точки и поведе с 3:2, но Тръмп показа защо е сред фаворитите – с впечатляващи серии от 106, 81 и 138 точки той обърна мача и си осигури място в следващия кръг.

Следобедната сесия в Luwan Indoor Stadium предложи истински спектакъл за феновете. Сяо Гуодун, шампионът от Wuhan Open, блесна с максимален брейк от 147 точки срещу Нийл Робъртсън – пети за сезона и четвърти в неговата кариера. Китайският ас поведе убедително, но Робъртсън показа характер и с брейкове от 115 и 62 точки изравни резултата, а в решаващия фрейм обърна развоя и се поздрави с победата.

На съседната маса трикратният световен шампион Марк Уилямс също поднесе зрелище. След като изоставаше с 0:3 срещу Крис Уейклин, уелсецът намери сили за обрат, подплатен с брейкове от 83, 73, 113 и 65 точки, и триумфира с 6:5. В следващия кръг 51-годишният ветеран ще се изправи срещу Кайрън Уилсън – сблъсък, който обещава нови емоции.

В сутрешната сесия Джак Лисовски си осигури двубой с Джон Хигинс, а Съ Дзяхуей ще срещне новия световен шампион У Идзъ, за когото това ще бъде първи официален мач след триумфа му в „Крусибъл“ през май.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове