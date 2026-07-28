Кайрън Уилсън срази Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Шанхай Мастърс

В истински трилър на зеленото сукно, Кайрън Уилсън демонстрира хладнокръвие и класа, за да елиминира легендарния Рони О’Съливан от надпреварата за трофея в Шанхай. Действащият шампион, който и миналата година спря устрема на О’Съливан, този път се наложи с 6:4 след впечатляваща серия от три поредни спечелени фрейма в края на мача.

Уилсън започна вихрено, като реализира забележителни брейкове от 113 и 91 точки, които му осигуриха комфортна преднина от 3:1 преди почивката. Но "Ракетата" не се предаде – след подновяването на играта той отвърна с три последователни стотачки (100, 111 и 131 точки), с които обърна резултата в своя полза – 4:3. Вместо да се пречупи, Уилсън показа шампионски дух и с брейкове от 89, 79 и 97 точки обърна развоя на срещата, записвайки четвърта победа над О’Съливан в последните им пет дуела на голямата сцена.

В друг ключов двубой от вечерната сесия световният номер едно Джъд Тръмп даде заявка за нов силен сезон, след като надделя над Бари Хоукинс с 6:4. Хоукинс започна устремно с брейк от 102 точки и поведе с 3:2, но Тръмп показа защо е сред фаворитите – с впечатляващи серии от 106, 81 и 138 точки той обърна мача и си осигури място в следващия кръг.

Следобедната сесия в Luwan Indoor Stadium предложи истински спектакъл за феновете. Сяо Гуодун, шампионът от Wuhan Open, блесна с максимален брейк от 147 точки срещу Нийл Робъртсън – пети за сезона и четвърти в неговата кариера. Китайският ас поведе убедително, но Робъртсън показа характер и с брейкове от 115 и 62 точки изравни резултата, а в решаващия фрейм обърна развоя и се поздрави с победата.

На съседната маса трикратният световен шампион Марк Уилямс също поднесе зрелище. След като изоставаше с 0:3 срещу Крис Уейклин, уелсецът намери сили за обрат, подплатен с брейкове от 83, 73, 113 и 65 точки, и триумфира с 6:5. В следващия кръг 51-годишният ветеран ще се изправи срещу Кайрън Уилсън – сблъсък, който обещава нови емоции.

В сутрешната сесия Джак Лисовски си осигури двубой с Джон Хигинс, а Съ Дзяхуей ще срещне новия световен шампион У Идзъ, за когото това ще бъде първи официален мач след триумфа му в „Крусибъл“ през май.