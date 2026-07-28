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ЦСКА 1948 триумфира след дузпи и продължава напред в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 триумфира след дузпи и продължава напред в Лигата на конференциите

28 Юли, 2026 23:23 668 9

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  • дузпи-
  • спартак търнава

Българският тим елиминира Спартак Търнава след безкомпромисни изпълнения от бялата точка на стадион "Васил Левски"

ЦСКА 1948 триумфира след дузпи и продължава напред в Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 си осигури място в следващия кръг на Лигата на конференциите. След нулево равенство в редовното време и продълженията, момчетата на Александър Александров показаха стоманени нерви при дузпите и елиминираха словашкия Спартак Търнава с 5:3. Първата среща също беше завършила при резултат 0:0.

В третата минута Георги Русев проби опасно отдясно, но вместо да завърши сам, предпочете да подаде към Мамаду Диало – пасът обаче не намери адресат.

Гостите от Търнава също не останаха длъжни и в 39-ата минута Роман Бегала изпробва рефлексите на Петър Маринов с мощен удар от дистанция, но българският страж бе на висота.

Втората част предложи още по-напрегнати моменти. В 58-ата минута Бегала отново стреля отдалеч, а топката се отби в напречната греда след неуверена намеса на Маринов.

Малко по-късно, в 69-ата минута, Филип Трело също разтресе гредата на българската врата, спасявайки ЦСКА 1948 от неприятна изненада.

В 75-ата минута Фредерик Масиел бе близо до гол за домакините, но стражът на Спартак Мартин Вантруба отрази удара му с блестяща намеса.

До края на редовното време и в продълженията двата отбора заложиха на сигурността, което доведе до логичен развой – изпълнение на дузпи. Там Петър Маринов се превърна в герой, след като спаси третата дузпа на Марин Лаушич. Лаша Двали, Елиаш Франко, Ектор Куеяр, Фредерик и Атанас Илиев бяха безпогрешни от бялата точка, осигурявайки на ЦСКА 1948 заслужено класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Следващият съперник на "червените" ще бъде победителят от двойката между Панатинайкос и Пакш. Гръцкият отбор спечели първата среща в Унгария с 2:1.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Браво на числото.Все пак са български отбор!Дори и да нямат фенове!

    23:25 28.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Българи-Юнаци!

    23:25 28.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    1 4 Отговор
    Чиста дузпа за гостите в 90 та минута.Добре че няма ВАР.

    Коментиран от #6

    23:26 28.07.2026

  • 4 САЩисан русофил

    2 9 Отговор
    Ама как така победа,трябва да сме винаги долу ,да се търкаляме на асфалта целите затънали в кал,като господаря русия

    Коментиран от #5

    23:29 28.07.2026

  • 5 Споко

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "САЩисан русофил":

    Утре ще се търкаляш на воля.Сините в кал само са свикнали,защото са каЛбои(кавбои).

    Коментиран от #9

    23:40 28.07.2026

  • 6 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Да можеше да е дузпа. Само че същият искащ дузпата можеше да получи преди това червен картон, където изрита в главата играч на ЦСКА 1948. Словаците играха доста грубо и при ВАР като нищо можеше да имат изгонен играч или повече.
    ЦСКА 1948 имаше късмет. Словаците поне с малко бяха по-добри. Нашите не можеха да създават ситуации и това бе големият проблем. Но дузпите бяха много добре изпълнени. На световното на дузпи бяха къде по-гола-вода. Словаците бяха поставения отбор - фаворитът с коефициент 10 или повече бе, а нашите с на държавата от около 4. Сигурно обаче си стигнаха лимита ЦСКА 1948. Ще е геройство в един от мачовете да вземат и равенство за коефициента.

    23:43 28.07.2026

  • 7 ФАКТ

    0 1 Отговор
    Путлер открадна толкова за 10 години

    23:44 28.07.2026

  • 8 ЦСКА победа винаги

    1 1 Отговор
    Армейците победиха,феноменален вратар,сега да видим ФК БКП ДС Подуяне и Литекс София

    23:46 28.07.2026

  • 9 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Споко":

    Говеда им казват идва от стадиона им герен,навремето катереха Мусала с бюста на онова чучело Сталин Джугашвили, който им беше почетен председател

    23:52 28.07.2026

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