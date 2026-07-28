ЦСКА 1948 триумфира след дузпи и продължава напред в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 си осигури място в следващия кръг на Лигата на конференциите. След нулево равенство в редовното време и продълженията, момчетата на Александър Александров показаха стоманени нерви при дузпите и елиминираха словашкия Спартак Търнава с 5:3. Първата среща също беше завършила при резултат 0:0.

В третата минута Георги Русев проби опасно отдясно, но вместо да завърши сам, предпочете да подаде към Мамаду Диало – пасът обаче не намери адресат.

Гостите от Търнава също не останаха длъжни и в 39-ата минута Роман Бегала изпробва рефлексите на Петър Маринов с мощен удар от дистанция, но българският страж бе на висота.

Втората част предложи още по-напрегнати моменти. В 58-ата минута Бегала отново стреля отдалеч, а топката се отби в напречната греда след неуверена намеса на Маринов.

Малко по-късно, в 69-ата минута, Филип Трело също разтресе гредата на българската врата, спасявайки ЦСКА 1948 от неприятна изненада.

В 75-ата минута Фредерик Масиел бе близо до гол за домакините, но стражът на Спартак Мартин Вантруба отрази удара му с блестяща намеса.

До края на редовното време и в продълженията двата отбора заложиха на сигурността, което доведе до логичен развой – изпълнение на дузпи. Там Петър Маринов се превърна в герой, след като спаси третата дузпа на Марин Лаушич. Лаша Двали, Елиаш Франко, Ектор Куеяр, Фредерик и Атанас Илиев бяха безпогрешни от бялата точка, осигурявайки на ЦСКА 1948 заслужено класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Следващият съперник на "червените" ще бъде победителят от двойката между Панатинайкос и Пакш. Гръцкият отбор спечели първата среща в Унгария с 2:1.