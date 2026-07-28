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Марк Кукурея увековечи триумфа на Испания с необичайна татуировка

Марк Кукурея увековечи триумфа на Испания с необичайна татуировка

28 Юли, 2026 21:08 774 3

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  • луис де ла фуенте

Лицето на селекционера Луис де ла Фуенте завинаги остана върху ръката на защитника

Марк Кукурея увековечи триумфа на Испания с необичайна татуировка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващият триумф на Испания на Световното първенство през 2026 година вдъхнови един от героите на отбора – Марк Кукурея, да изпълни дадената дума и да отбележи историческия момент по необичаен начин. Защитникът на „Ла Роха“ спази обещанието си и си направи татуировка с лика на селекционера Луис де ла Фуенте върху лявата си ръка.

Още преди началото на шампионата Кукурея публично заяви, че ако Испания триумфира на Мондиала, ще си татуира лицето на треньора. По време на турнира, когато „червените“ вече бяха сред най-добрите четири, журналистите не пропуснаха да го попитат дали ще удържи на думата си. С усмивка и увереност той потвърди, че ще изпълни обещанието си, ако Испания стигне до върха.

След драматичен финал срещу Аржентина, завършил с минимална победа 1:0 след продължения, испанците вдигнаха световната купа. Кукурея бе неизменна част от състава – изигра всички осем мача без да бъде заменен, записа три асистенции и получи един жълт картон.

Днес Марк Кукурея сподели в социалните мрежи снимка от студиото, където татуистът изрисува лицето на Луис де ла Фуенте върху лявата му ръка. Малко по-късно футболистът публикува и видео, на което се вижда завършената татуировка – селекционерът, държащ трофея от Мондиала, вече е част от кожата и историята на защитника.

Този необичаен жест се превърна в символ на уважение и признателност към треньора, който изведе Испания до световния връх. Феновете на „Ла Роха“ бурно аплодираха решението на Кукурея, а социалните мрежи се изпълниха с възторжени коментари и поздравления.



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  • 1 кокорея спецова

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    искам и аз такава коса !

    21:10 28.07.2026

  • 2 ФЕРГЮСЪН

    9 0 Отговор
    Футболист на честта. НямаШе по борбен и сърцат футболист като него !

    21:11 28.07.2026

  • 3 Кукуригу

    1 1 Отговор
    Нещо не я разбирам тая работа с татуировките. По ръцете, по краката. А латиноамериканските бандити си татуират и главите. Сигурно е за красота. В Етиопия пък си удължават долната устна, малко като красавиците тук, но с повече. Другаде пак за красота си правят дупки на ушите колкото монета 2 евро.

    21:38 28.07.2026

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