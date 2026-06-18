Контролата на ЦСКА с Карабах отпадна

В първата си проверка от лагера в Австрия ЦСКА ще се изправи срещу словенския първодивизионен Брине (Гросупле).
Контролата ще се състои на 20 юни от 18:00 ч. българско време (17:00 ч. местно) на ст. „Арена Нонтал“ в Залцбург.
На 24 юни ЦСКА ще се изправи срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полесие (Житомир). Мачът е от 19:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) на ст. „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил.
Планираната проверка на 27 юни срещу ФК Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа, отпада. Допълнително ще информираме за евентуална друга контролна среща на 27 или 28 юни.
На 3 юли в София ЦСКА ще изиграе последната си проверка срещу Марек (Дупница).
Летните контроли на ЦСКА:
20 юни, 18:00 ч. ЦСКА – Брине Гросупле (Словения)
Стадион: „Арена Нонтал“, Залцбург
24 юни, 19:00 ч. ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна)
Стадион: „Хое Тауерн Арена“, Митерзил
3 юли ЦСКА – Марек (Дупница)
София
Възможно е провеждането на още една контролна среща на 27 или 28 юни.
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