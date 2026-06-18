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Контролата на ЦСКА с Карабах отпадна

Контролата на ЦСКА с Карабах отпадна

18 Юни, 2026 21:47 309 0

  • австрия-
  • цска-
  • брине гросупле-
  • контрола-
  • лагер-
  • карабах

Двата тима са възможни съперници в евротурнирите

Контролата на ЦСКА с Карабах отпадна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В първата си проверка от лагера в Австрия ЦСКА ще се изправи срещу словенския първодивизионен Брине (Гросупле).

Контролата ще се състои на 20 юни от 18:00 ч. българско време (17:00 ч. местно) на ст. „Арена Нонтал“ в Залцбург.

На 24 юни ЦСКА ще се изправи срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полесие (Житомир). Мачът е от 19:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) на ст. „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил.

Планираната проверка на 27 юни срещу ФК Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа, отпада. Допълнително ще информираме за евентуална друга контролна среща на 27 или 28 юни.

На 3 юли в София ЦСКА ще изиграе последната си проверка срещу Марек (Дупница).

Летните контроли на ЦСКА:

20 юни, 18:00 ч. ЦСКА – Брине Гросупле (Словения)

Стадион: „Арена Нонтал“, Залцбург

24 юни, 19:00 ч. ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна)

Стадион: „Хое Тауерн Арена“, Митерзил

3 юли ЦСКА – Марек (Дупница)

София

Възможно е провеждането на още една контролна среща на 27 или 28 юни.


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