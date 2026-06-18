ЦСКА показа новата си екипировка

С много емоция и гордост, футболният клуб ЦСКА представи официално новия си екип за сезон 2026/27. Събитието се състоя на строящия се стадион „Българска армия“, където специално видео разкри пред феновете най-новата визия на „армейците“. Новата екипировка е изцяло в наситено червено, а белите акценти придават стил и изтънченост на класическия облик.

Този сезон ЦСКА залага не само на традиционния си цвят, но и на дълбока символика. На фланелката гордо е изписано името на клуба на глаголица – препратка към първия екип, създаден от „Macron“ през 2022/2023 година. Върху екипа са изобразени GPS координатите на новия стадион, а под номерата на играчите се откроява силуетът на бъдещия дом на „червените“. Златист кант, вдъхновен от славната история на клуба и архитектурата на стадиона, допълва визията.

На предната част на фланелката са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА – както в България, така и по света. Това е ясен знак, че клубът е не просто футболен тим, а истинско семейство, обединено от страстта към червената идея. Новият екип е символ на завръщането у дома и на неразривната връзка между отбора и неговите привърженици

Новата екипировка ще бъде достъпна за всички фенове от 1 юли в клубния магазин на ул. „Солунска“ 12. Ръководството на ЦСКА обещава и специална изненада за всички „армейци“, подробности за която ще бъдат разкрити съвсем скоро.