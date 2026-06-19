Швейцария разгроми Босна и Херцеговина

Мачът между националните отбори на Швейцария и Босна и Херцеговина, част от втория кръг на група "В" на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който се проведе на модерния "СоФи Стейдиъм" в Калифорния, завърши при резултат 4:1.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и оскъдни голови възможности. Въпреки че швейцарците диктуваха темпото и владееха инициативата, стражът на Босна Никола Васил остана почти без работа. Най-опасната ситуация дойде в 23-ата минута, когато Ремо Фройлер стреля мощно от дистанция, но топката профуча покрай гредата.

След почивката картината на терена не се промени съществено, като и двата отбора трудно намираха пролуки в защитата на съперника. Всичко се промени в 74-ата минута, когато селекционерът на Швейцария заложи на свежи сили от резервната скамейка. Рубен Варгас центрира остро в наказателното поле, а Амар Мемич не успя да изчисти добре и топката попадна на крака на Йоан Манзамби. С прецизен удар от въздуха Манзамби откри резултата и даде тон на швейцарския устрем.

Само четири минути по-късно Манзамби изведе Брийл Емболо, който бе съборен пред наказателното поле от Тарик Мухаремович. За нарушението защитникът на Босна получи директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.

В 84-ата минута Емболо асистира на Варгас, който с елегантен удар с десния крак удвои преднината на "часовникарите".

В 90-ата минута Варгас отново се отличи с асистенция, намирайки Манзамби на отлична позиция за 3:0.

Босна и Херцеговина все пак стигна до почетно попадение чрез Ермин Махич, който се възползва от неразбирателство след корнер и намали резултата.

В добавеното време капитанът на Швейцария Гранит Джака оформи крайното 4:1 с хладнокръвен завършек.

С този категоричен успех Швейцария демонстрира дълбочина в състава и отлична форма на резервните си играчи, които се превърнаха в ключови фигури за победата.