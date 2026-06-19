Ужасяваща контузия беляза мача между Канада и Катар на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Двубоят между Канада и Катар от група B на Световното първенство 2026 беше помрачен от тежък инцидент, който шокира футболния свят. При резултат 3:0 в полза на домакините през втората част Асим Мадибо извърши изключително грубо нарушение срещу Исмаел Коне, халф на Сасуоло и един от ключовите играчи на канадците.
Според кадрите, разпространени след мача, кракът на Коне изглежда се пречупва по ужасяващ начин в момента на контакта. Ситуацията предизвика моментален шок на терена — част от играчите реагираха агресивно към Мадибо, други се разплакаха, а медицинските екипи се втурнаха незабавно.
Асим Мадибо беше изгонен с директен червен картон, оставяйки Катар с девет души на терена. Въпреки че нарушението беше изключително опасно, футболистът видимо съжаляваше за случилото се и остана в шок от последствията.
Коне беше изнесен на носилка и заменен от Салиба, докато трибуните аплодираха в опит да окажат подкрепа на пострадалия играч.
Инцидентът повдигна въпроси за безопасността на футболистите и за контрола върху агресивните влизания в мачовете от Мондиала. Подобни тежки контузии винаги оставят дълбок отпечатък — както върху отбора, така и върху целия турнир.
Ако искаш, мога да подготвя по-аналитичен материал за рисковете и съдийството, по-кратка новина, или профил на Коне и значението му за Канада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:03 19.06.2026
2 Aлфа Вълкът
"Ако искаш, мога да подготвя по-аналитичен материал за рисковете и съдийството, по-кратка новина, или профил на Коне и значението му за Канада."
Коментиран от #4
09:05 19.06.2026
3 Сиси
09:06 19.06.2026
4 Директора👨✈️
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":Да, не е лошо поне това да изтрият, ама нали не мислят, как да стане?!? 😂😂😂
09:17 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.