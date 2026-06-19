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Ужасяваща контузия беляза мача между Канада и Катар на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Ужасяваща контузия беляза мача между Канада и Катар на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

19 Юни, 2026 09:00 1 597 6

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  • асим мадибо-
  • исмаел коне

Според кадрите, разпространени след мача, кракът на Коне изглежда се пречупва по ужасяващ начин в момента на контакта

Ужасяваща контузия беляза мача между Канада и Катар на Мондиал 2026 (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двубоят между Канада и Катар от група B на Световното първенство 2026 беше помрачен от тежък инцидент, който шокира футболния свят. При резултат 3:0 в полза на домакините през втората част Асим Мадибо извърши изключително грубо нарушение срещу Исмаел Коне, халф на Сасуоло и един от ключовите играчи на канадците.

Според кадрите, разпространени след мача, кракът на Коне изглежда се пречупва по ужасяващ начин в момента на контакта. Ситуацията предизвика моментален шок на терена — част от играчите реагираха агресивно към Мадибо, други се разплакаха, а медицинските екипи се втурнаха незабавно.

Асим Мадибо беше изгонен с директен червен картон, оставяйки Катар с девет души на терена. Въпреки че нарушението беше изключително опасно, футболистът видимо съжаляваше за случилото се и остана в шок от последствията.

Коне беше изнесен на носилка и заменен от Салиба, докато трибуните аплодираха в опит да окажат подкрепа на пострадалия играч.

Инцидентът повдигна въпроси за безопасността на футболистите и за контрола върху агресивните влизания в мачовете от Мондиала. Подобни тежки контузии винаги оставят дълбок отпечатък — както върху отбора, така и върху целия турнир.

Ако искаш, мога да подготвя по-аналитичен материал за рисковете и съдийството, по-кратка новина, или профил на Коне и значението му за Канада.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Щом не го е изял на терена, значи всичко е в рамките на демократичното. Впрочем кафевите, или черните са Кленовите листа?

    09:03 19.06.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    10 0 Отговор
    Вече журналята с ИИ ни лъжат:

    "Ако искаш, мога да подготвя по-аналитичен материал за рисковете и съдийството, по-кратка новина, или профил на Коне и значението му за Канада."

    Коментиран от #4

    09:05 19.06.2026

  • 3 Сиси

    12 0 Отговор
    Гледайки последното изречение от материала, той направо е взет от AI. Не може да измислите 3-4 изречения ли? Много ми паднахте в очите като медия.

    09:06 19.06.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Да, не е лошо поне това да изтрият, ама нали не мислят, как да стане?!? 😂😂😂

    09:17 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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