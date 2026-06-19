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Мексико е на 1/16-финалите след вратарска грешка

Мексико е на 1/16-финалите след вратарска грешка

19 Юни, 2026 06:30 944 0

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Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в група "В", след като се наложи с 1:0 над Южна Корея

Мексико е на 1/16-финалите след вратарска грешка - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в група "В", след като се наложи с 1:0 над Южна Корея. Единственият гол в мача бе дело на Луис Ромо в 50-ата минута, като той дойде след груба грешка на вратаря Ким-Сун Кю. Така с пълен актив от 6 точки вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза.

Хавиер Агирe заложи в този мач на трима в атака в лицето на Раул Хименес, Роберто Алварадо и Хулиан Киньонес. В средата на терена си партнираха Ерик Лира, Раул Ромо и Брайън Гутиерес.

Хонг Мьон-Бо пък стартира с Хюн-Мин Сон на върха на атаката, като той имаше подкрепата на Канг-Ин Лий и Джа-Сун Лий. Ин-Бом Хуанг и Сюнг-Хо Пайк бяха двойката опорни фалфове, а на крилата оперираха Йън-Уу Сол и Мун-Хуан Ким.

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Роберто Алварадо отправи първия точен удар в мача в 6-ата минута, но той бе твърде слаб и попадна право в ръцете на вратаря.

Малко по-добър изстрел отправи Брайън Гутиерес секунди по-късно, но и той не успя твърде много да затрудни Ким-Сун Кю.

Южна Корея имаше първата голяма възможност в мача. В 15-ата минута Хюн-Мин Сон изскочи зад защитата, прехвърли и вратаря, но в послендния момент Едсон Алварес успя да се хвърли и акробатично да избие топката пред голлинията. Освен това бе отсъдена и засада.

Мексико отговори с изстрел с глава на Киньонес в 20-ата минута, който изглеждаше доста опасен, но Ким-Сун Кю направи блестящо спасяване.

Последва обаче около четвърт час, в който играта стана доста по-позиционна и положенията пред двете врати рязко секнаха.

В 40-ата минута Йън-Уу Сол бе изведен в наказателното поле на домакините, но топката му избяга и той не успя да отправи точен удар.

Второто полувреме започна с шанс за Мексико. Хесус Гаярдо бе изведен зад защитата, но отигра доста нескопосано ситуацията и така и не успя да отправи голов удар.

В 50-ата минута домакините поведоха, благодарение на огромна вратарска грешка на Ким-Сун Кю. Той излезе да улови една наглед лесна топка, но се сблъска със свой съотборник и я изпусна в краката на Луис Ромо, който само това и чакаше, за да я прати в опразнената врата за 1:0.

Последва нов период на затишие, преди в 75-ата минута мексиканците да стигнат до нова добра възможност. Раул Хименес изскочи очи в очи с вратаря и този път Кю излезе навреме, за да блокира удара на нападателя.

Корея стигна до един от малкото си шансове в 78-ата минута, когато Канг-Ин Лий отправи изстрел, който обаче не бе в очертанията на вратата.

В 85-ата минута Обед Варгас опита страховит шут от дистанция, но отново Кю внимаваше и направи прекрасно спасяване.

Две минути по-късно Южна Корея пропусна най-добрата си възможност в мача. Вратарят Раул Ранхел направи две невероятни спасявания, като първо отрази изстрел с глава на Ги-Сун Чо, а след това реагира отлично и при опита за добавка на Хьон-Джун Ян.

В добавеното време на мача Ги-Сун Чо засече остро центриране в наказателното поле, но ударът му не бе точен.

Все пак Мексико удържа победата и с актив от 6 точки излезе еднолично начело в групата, като в последния кръг няма как да бъде изместен от тази позиция и със сигурност ще играе на 1/16-финалите. Южна Корея запазва второто място с 3 точки до момента.


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