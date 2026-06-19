Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

Васил Божков излезе с коментар по актуалната тема, че има цесия и покана за доброволно изпълнение, от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. от ПФК Левски, именно дължащи се на бизнесмена от клуба.

Ето какво написа Васил Божков в своя Фейсбук профил:

"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше пробмем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е морала в това?"