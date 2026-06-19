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Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

19 Юни, 2026 17:54 512 9

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Бизнесменът излезе с публикация във Фейсбук

Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Васил Божков излезе с коментар по актуалната тема, че има цесия и покана за доброволно изпълнение, от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. от ПФК Левски, именно дължащи се на бизнесмена от клуба.

Ето какво написа Васил Божков в своя Фейсбук профил:

"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше пробмем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е морала в това?"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти ли

    2 7 Отговор
    за морал ще говориш бе,неосъждан престъпник?!

    17:58 19.06.2026

  • 2 Прав е

    9 2 Отговор
    Черепа...

    17:58 19.06.2026

  • 3 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Европейската комисия потвърди започването на процедура за свръхдефицит срещу България – нещо, за което от Възраждане предупреждавахме отдавна.
    Поредица правителства пренебрегнаха правото на българите да бъдат чути чрез референдум, а европейските институции приеха безкритично представените данни за състоянието на страната.

    Днес последиците вече са налице. Процедурата за свръхдефицит означава по-строг финансов контрол и риск от санкции за България.
    Цената на политическите грешки няма да бъде платена от престъпните правителства на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, ППДБ и ПБ, а от българските граждани.
    България заслужава управление, което защитава националния интерес, а не чужди политически решения.

    Коментиран от #8

    17:59 19.06.2026

  • 4 Прехода

    0 3 Отговор
    Нашият прехад към демокрация трябва да не свършва никога ама никога ако питаш някой си като Божков.

    18:00 19.06.2026

  • 5 Читател

    2 0 Отговор
    В случай ясно и точно.

    18:01 19.06.2026

  • 6 Разчиташ

    2 0 Отговор
    ли на други , си предаден ! Балкански манталитет, а в България с изключителна почва да вирее , като бурен !

    18:03 19.06.2026

  • 7 Левски 1914

    1 2 Отговор
    Имал бол пари дал , какво иска сега , да не е давал.

    18:05 19.06.2026

  • 8 БНБ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    България по време на прехода винаги е имала правителства които ежегодно са провеждали милиарди към руски офшорни компании в Кипър. Какво повече искате копейкте?

    18:06 19.06.2026

  • 9 ПАК СЪЩОТО.

    0 0 Отговор
    Перат си народна заграбена пара а ФЕНЧЕТата се кефят кой КОЙ КОЙ БИЛ ШАМПИОН. А ПО КАКЪВ НАЧИН НЕ ИМ ПУКА. СОЦА ДРЕНКИ ДА ЯДЕ.

    18:07 19.06.2026

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