Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

Васил Божков излезе с коментар по актуалната тема, че има цесия и покана за доброволно изпълнение, от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. от ПФК Левски, именно дължащи се на бизнесмена от клуба.
Ето какво написа Васил Божков в своя Фейсбук профил:
"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше пробмем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е морала в това?"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти ли
17:58 19.06.2026
2 Прав е
17:58 19.06.2026
3 Наблюдател
Поредица правителства пренебрегнаха правото на българите да бъдат чути чрез референдум, а европейските институции приеха безкритично представените данни за състоянието на страната.
Днес последиците вече са налице. Процедурата за свръхдефицит означава по-строг финансов контрол и риск от санкции за България.
Цената на политическите грешки няма да бъде платена от престъпните правителства на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, ППДБ и ПБ, а от българските граждани.
България заслужава управление, което защитава националния интерес, а не чужди политически решения.
Коментиран от #8
17:59 19.06.2026
4 Прехода
18:00 19.06.2026
5 Читател
18:01 19.06.2026
6 Разчиташ
18:03 19.06.2026
7 Левски 1914
18:05 19.06.2026
8 БНБ
До коментар #3 от "Наблюдател":България по време на прехода винаги е имала правителства които ежегодно са провеждали милиарди към руски офшорни компании в Кипър. Какво повече искате копейкте?
18:06 19.06.2026
9 ПАК СЪЩОТО.
18:07 19.06.2026