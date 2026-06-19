Българските волейболистки с ново поражение в Лигата на нациите – Канада се оказа непреодолим съперник

Женският национален отбор по волейбол на България преживя още едно разочарование в престижната Лига на нациите. В ожесточен двубой, изигран в Тайланд, нашите момичета отстъпиха на Канада с 1:3 гейма (17:25, 25:23, 23:25, 26:28), като това бе пето поредно поражение за селекцията на Марчело Абонданца.

Въпреки борбения дух и моментите на вдъхновение, българките не успяха да се противопоставят на мощната блокада на северноамериканките. Нашият тим реализира 8 аса и 8 блока, но Канада отговори с впечатляващите 14 блока и 6 аса.

Борислава Сайкова се отличи като най-резултатна за България с 14 точки (4 блока и 2 аса), а Мирослава Паскова добави още 12 точки към актива на отбора.

За канадския състав най-ярко блесна Киера ван Рик, която завърши с 19 точки.

След този неуспех, България се намира на предпоследното 17-о място във временното класиране, с едва една победа и цели шест загуби. За сравнение, Канада се изкачи до седмата позиция, след като записа четвърти успех в турнира.

В неделя сутрин, националките ще излязат за последния си мач в Банкок, където ще се изправят срещу Украйна.