България пречупи Украйна с грандиозен обрат в Лигата на нациите

Женският национален отбор по волейбол на България записа изключително важна и драматична победа по време на турнира от втората седмица на Лигата на нациите в Банкок. Възпитаничките на Марчело Абонданца пречупиха коравия тим на Украйна с 3:2 гейма в сблъсък, който бе от решаващо значение за запазване на мястото на страната ни в престижния турнир. Родните представителки бяха изправени до стената, след като изоставаха с 1:2 гейма, но показаха непримирим характер и воля за победа, за да сътворят страхотен обрат.

Преди този успех нашите момичета заемаха последната позиция в класирането, но демонстрираха огромно мъжество в тайландската столица, където до момента бяха записали три последователни поражения от Полша, Тайланд и Канада.

Срещата започна отлично за „лъвиците“, които изковаха успех в първата част. Мощна атака и единична блокада на Микаела Стоянова, съчетани с ас на Александра Миланова, дадоха ранен аванс. Въпреки че украинките изравниха при 14:14, тактическите прекъсвания на Абонданца дадоха резултат. Нови силни прояви на Стоянова и Мерелин Николова, последвани от финален ас на Стоянова, затвориха гейма при 25:22. Втората част обаче премина под диктовката на дебютантките в Лигата. Въпреки добрия старт и точките на Мирослава Паскова и Борислава Съйкова, украинките дръпнаха в средата на гейма. Грешки в българския състав и атаки в аут позволиха на съперника да изравни общия резултат след 25:19.

Третият гейм предложи нов сериозен обрат. България поведе устремно с 4:0 след отлични изяви на Миланова и Стоянова, което принуди селекционера на Украйна Якуб Глушчак да вземе ранен таймаут. „Жълто-сините“ обаче постепенно стопиха пасива си и след серия от няколко поредни точки обърнаха до 17:14 в своя полза. Българският щаб опита да реагира с прекъсване, но волейболистките на Украйна задържаха аванса си за 25:21. Изправени до стената, момичетата на Абонданца реагираха по перфектен начин в четвъртата част. Блокада на Калина Венева и мощни нападения на Мерелин Николова и Лора Славечева откъснаха тима ни напред. Последваха два поредни аса на Кая Николова и ас на Мира Паскова, преди Венева да донесе геймбола за убедителното 25:15, пращайки срещата в решителен тайбрек.

Петият гейм се превърна в истинска драма на нерви, където на сцената излезе Мерелин Николова. Тя реализира поредица от изключително мощни и технични атаки за 6:5. Двата тима вървяха точка за точка, като Борислава Съйкова блесна с три последователни успешни офанзиви в центъра. След като Олександра Миленко атакува в аут, България получи предимство. Николова хладнокръвно реализира първия мачбол при 14:13, а малко след това пропусна и втория. При резултат 16:15 в наша полза обаче, отново Мерелин Николова отигра по перфектен начин една технична топка, за да подпечата крайния триумф със 17:15 в тайбрека.