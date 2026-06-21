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България пречупи Украйна с грандиозен обрат в Лигата на нациите

България пречупи Украйна с грандиозен обрат в Лигата на нациите

21 Юни, 2026 13:08 837 12

  • национален отбор-
  • спорт-
  • волейбол-
  • лигата на нациите-
  • банкок-
  • марчело абонданца

Възпитаничките на Марчело Абонданца пречупиха коравия тим на Украйна с 3:2 гейма в сблъсък, който бе от решаващо значение за запазване на мястото на страната ни в престижния турнир

България пречупи Украйна с грандиозен обрат в Лигата на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор по волейбол на България записа изключително важна и драматична победа по време на турнира от втората седмица на Лигата на нациите в Банкок. Възпитаничките на Марчело Абонданца пречупиха коравия тим на Украйна с 3:2 гейма в сблъсък, който бе от решаващо значение за запазване на мястото на страната ни в престижния турнир. Родните представителки бяха изправени до стената, след като изоставаха с 1:2 гейма, но показаха непримирим характер и воля за победа, за да сътворят страхотен обрат.

Преди този успех нашите момичета заемаха последната позиция в класирането, но демонстрираха огромно мъжество в тайландската столица, където до момента бяха записали три последователни поражения от Полша, Тайланд и Канада.

Срещата започна отлично за „лъвиците“, които изковаха успех в първата част. Мощна атака и единична блокада на Микаела Стоянова, съчетани с ас на Александра Миланова, дадоха ранен аванс. Въпреки че украинките изравниха при 14:14, тактическите прекъсвания на Абонданца дадоха резултат. Нови силни прояви на Стоянова и Мерелин Николова, последвани от финален ас на Стоянова, затвориха гейма при 25:22. Втората част обаче премина под диктовката на дебютантките в Лигата. Въпреки добрия старт и точките на Мирослава Паскова и Борислава Съйкова, украинките дръпнаха в средата на гейма. Грешки в българския състав и атаки в аут позволиха на съперника да изравни общия резултат след 25:19.

Третият гейм предложи нов сериозен обрат. България поведе устремно с 4:0 след отлични изяви на Миланова и Стоянова, което принуди селекционера на Украйна Якуб Глушчак да вземе ранен таймаут. „Жълто-сините“ обаче постепенно стопиха пасива си и след серия от няколко поредни точки обърнаха до 17:14 в своя полза. Българският щаб опита да реагира с прекъсване, но волейболистките на Украйна задържаха аванса си за 25:21. Изправени до стената, момичетата на Абонданца реагираха по перфектен начин в четвъртата част. Блокада на Калина Венева и мощни нападения на Мерелин Николова и Лора Славечева откъснаха тима ни напред. Последваха два поредни аса на Кая Николова и ас на Мира Паскова, преди Венева да донесе геймбола за убедителното 25:15, пращайки срещата в решителен тайбрек.

Петият гейм се превърна в истинска драма на нерви, където на сцената излезе Мерелин Николова. Тя реализира поредица от изключително мощни и технични атаки за 6:5. Двата тима вървяха точка за точка, като Борислава Съйкова блесна с три последователни успешни офанзиви в центъра. След като Олександра Миленко атакува в аут, България получи предимство. Николова хладнокръвно реализира първия мачбол при 14:13, а малко след това пропусна и втория. При резултат 16:15 в наша полза обаче, отново Мерелин Николова отигра по перфектен начин една технична топка, за да подпечата крайния триумф със 17:15 в тайбрека.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 генерал гном

    11 0 Отговор
    веднага от ППДБ да наредят да се присъди служебна побета за укрите защото волейболистките ни са русофили

    Коментиран от #5

    13:14 21.06.2026

  • 3 Соросоид

    8 0 Отговор
    Е, как може така?!? КАК, питам???

    13:15 21.06.2026

  • 4 пешо

    11 0 Отговор
    победа над УКРАЙНА , радостта е двойна БРАВО БЪЛГАРСКИ ЛЪВИЦИ

    13:16 21.06.2026

  • 5 пешо

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "генерал гном":

    СРЕЩАТА ДА СЕ ПРЕИГРАВА ДОКАТО УКРАИНКИТЕ ПОБЕДЯТ

    13:18 21.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Тая беля която направиха възпитаничките на Марчело ще ги вкара в голяма беда .Ако не вярвате питайте зеленият просяк

    13:25 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеля

    8 0 Отговор
    Като се върнат в киiф ги бусифицирам за фронта!

    13:35 21.06.2026

  • 9 Ауу,

    7 0 Отговор
    сега фонлайнар ще наложи санкции на нашият отбор, че не е паднал от укристанският ...

    13:48 21.06.2026

  • 10 Троян

    3 0 Отговор
    Това е спорт. Българските момичета бяхя по добрии.

    13:53 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Лошо, ще ни дърпат ушите по политическа причина - Украйна и тук не можа да победи...

    15:01 21.06.2026

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