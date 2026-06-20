САЩ се класира за плейофите на Мондиала след 2:0 срещу Австралия

Националният отбор по футбол на САЩ победи Австралия с 2:0 в мач от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. Мачът се проведе в Сиатъл.

Австралийският защитник Камерън Бърджис си отбеляза автогол в 11-ата минута. Алекс Фрийман вкара за Съединените щати в 43-ата минута. Кристиан Пулишич от състава на домакините пропусна мача.

САЩ имат 6 точки и са на първо място в Група D. Следват Австралия (3 точки), Турция (0) и Парагвай (0). Турците и парагвайците ще играят на 20 юни.

САЩ си осигуриха място в плейофите и са вторият отбор в 1/32-финалите. Преди тях за следващата фаза се класира Мексико.

В последния кръг американците ще се изправят срещу Турция, докато Австралия ще се изправи срещу Парагвай. Мачовете ще се проведат в нощта на 26 юни българско време.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, приключва на 19 юли. Аржентина е настоящият шампион.