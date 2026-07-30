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Божидар Божанов: Кандидатът за президент трябва да бъде подкрепен отвъд тесните партийни ядра

Божидар Божанов: Кандидатът за президент трябва да бъде подкрепен отвъд тесните партийни ядра

30 Юли, 2026 12:16 906 31

  • божидар божанов-
  • пп-дб-
  • андрей гюров

По думите му спекулациите за разделение и конфликти в коалицията ПП-ДБ са неоснователни

Божидар Божанов: Кандидатът за президент трябва да бъде подкрепен отвъд тесните партийни ядра - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатурата за президент на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ ще бъде подкрепена не само от коалицията, но и от граждански формации, лидери на мнение и други политически сили. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ПГ на „Демократична България” Божидар Божанов.

По думите му спекулациите за разделение и конфликти в коалицията са неоснователни. „Всяка една интрига, която се пуска в момента за някакво разделение, спорове, несъгласие и така нататък, е несъстоятелна. Това е най-важното, което трябва да чуят избирателите“, посочи той. И потвърди, че става дума за общата коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ и заяви, че тази позиция не се е променила през последната година.

По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров Божанов коментира, че решението зависи от самия него. „Кога, как и дали ще се случи това са въпроси, на които Андрей Гюров ще отговори. Ние многократно сме давали позитивна оценка за неговата работа като служебен премиер и за неговите политически качества“, заяви той.

Божанов допълни, че ако Гюров реши да се кандидатира, това би било логично, но окончателното решение ще бъде взето от партийните органи. Според него най-важното качество на бъдещия президент е способността да търси подкрепа извън рамките на собствената си партия. „Когато се отива на президентски избори, партиите трябва да се дръпнат малко назад. Важен е кандидатът, който търси подкрепа извън тесните партийни ядра“, каза Божанов.

По темата за ГЕРБ и възможността за обща президентска кандидатура Божанов каза, че това е решение, което партията на Бойко Борисов трябва да вземе сама. „Как ще действат ГЕРБ и каква работа ще вършат, е тяхно решение. Ние не им се бъркаме и нямаме комуникация по този въпрос“, посочи той.

Божанов коментира и възможността за конституционна жалба срещу бюджета, като заяви, че това не е дългосрочно решение. „Конституционното атакуване на бюджета или на отделни негови части не е трайното решение. По-важно е да има институционален баланс и следващият президент да бъде коректив на властта“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    15 4 Отговор
    Спецов ми разшири ядрото.Боли много.

    12:20 30.07.2026

  • 2 дядото

    11 2 Отговор
    както плевнелиев и стоянов ли.пфу

    Коментиран от #15

    12:20 30.07.2026

  • 3 И с какво

    14 2 Отговор
    Гюров ще привлече мнозинството избиратели?! Ако ще е с политиката на ПП и ДБ която е за подкрепа на Украйна,преклонение пред Брюксел, Урсула и кая няма да им се получи.

    12:24 30.07.2026

  • 4 Кой освен

    18 2 Отговор
    Петроханските хижари ще гласува за вас бе

    12:25 30.07.2026

  • 5 АБЕ

    12 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ТАКИВА С ПРОСТОВАТИ ФИЗИОНОМИИ ДА НИОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩЕТО.
    СРАМ!

    12:35 30.07.2026

  • 6 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    Предлагам кандидат на дясната, прогресивна и умна общност да стане пастирката, ако жена му синоптичката го пусне. Плевналиев обединява в себе си всичко, което представлява умнокрасивитета.

    12:36 30.07.2026

  • 7 ьрясев

    11 2 Отговор
    Зализан ПП и ДБ педофил, кандидата ви няма нужда дани го показвате дори. Дръжте си го там във сектата. И без друго едно говорите докато излъжете проостите жълтопаветни маймуни, а след това се подреждате да ви врътка Шишко и лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Цяла България ви научи как лъжете. Слава на Господ Иисус Христос вече намалявате. Останахте 1 каруца лъжливи мишоци, дето се надявате да излъжете някои глупак да ви храни.

    12:37 30.07.2026

  • 8 Въй

    3 0 Отговор
    тесните хартийни ядра

    12:43 30.07.2026

  • 9 Джоo пaаaаaцyyyуулaaa👋💯👈

    5 2 Отговор
    Избираме йотовица от 1-ви тур. Творението на генералите от ДС и гоце ага. Близка до Гергов ,бобокови и маджо които покани на сватбата на сина си.

    12:45 30.07.2026

  • 10 любопитен кръшкач

    4 0 Отговор
    Тесните неща са между женските бедра.

    12:45 30.07.2026

  • 11 хаха

    7 2 Отговор
    Аре хващай Тъпирчев под ръка и бегом на Пишман чушма да се правите на умни бе комундета пребоядисани.

    12:47 30.07.2026

  • 12 КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ!

    4 6 Отговор
    Ако се кандидатира,ще гласувам за него.

    12:48 30.07.2026

  • 13 Зеления

    8 3 Отговор
    Всеки в ППДБ има мечти и мотиви за нещо, което никога няма да се случи:
    1. Благомир Коцев го гласяха за президент, но откакто му се появиха кирливите ризи около Баба Алино е в девета глуха
    2. Божанов иска да стане едноличен лидер на Да България
    3. Атанас Атанасов мечтае да е председател на Народното събрание
    4. Мирчев иска да е единствения лидер на ППДБ
    5. Мирослав Иванов е фанатичен привърженик на Асен Василев, за да си върне на Кирил Петков че му отмъкна Лена
    6. Гюров е болезнено амбициозен и иска да е президент, но го е страх че ще загуби от Йотова и още се двоуми, от друга страна ППДБ го натискат и ако откаже знае, че няма да му помогнат да се установи на друга някаква важна длъжност
    7. Асен Василев мечтае да е вечен финансов министър, но имиджа му съвсем пострада във времето и най-вече след изказването на Йотова в Панорама, че той е виновен за финансите в държавата
    8. На Венко Сабрутев мечтите са по опростени, той иска само Асен да го гали по главата и да му вика: "Браво, браво, донеси пръчката" а новата единица мярка за пълзене, неможачество и натегачество в държавата с наименованието :Един Сабрут" радостно да джавка и гледа стопанина си Асен с влажен поглед.
    9. Радан мечтае да има влиянието на Иван Костов
    10. Денков фантазира, как Гюров ще откаже да е президент, ще издигнат него и ще може да пътува по света.
    И така фантазия до фантазия в ППДБ и най-различни мотиви сред всичките вождове на жълтопаветната секта.

    12:49 30.07.2026

  • 14 Лост

    4 1 Отговор
    Ако беше жив Жорж Ганчев щеше да каже както едно време:"Онова момченце с лимбичката".

    12:55 30.07.2026

  • 15 Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Прав си, затова е редно всички да подкрепим Възраждане, последна Надежда в бг територията да има държава....

    Коментиран от #27

    12:55 30.07.2026

  • 16 Асена василева

    4 2 Отговор
    Аз не съм много тясна хихи 😋😋

    12:58 30.07.2026

  • 17 Божанов не разбра,

    3 0 Отговор
    че ако няма обща кандидатура на опозицията,разплетената дамаджана ще спечели лесно.

    13:02 30.07.2026

  • 18 Що за глупости

    2 0 Отговор
    Всеки кандидат, който е подкрепен от определена парийна шяйка, няма как да е извън тясното партийно ядрео на същата шайка.

    13:03 30.07.2026

  • 19 Беро

    0 0 Отговор
    По добре, подкрепа от гладните народни гнезда! Един милион пенсионери са с 347
    евро.Кога ли ще подкрепат Йотова?
    Казано направо, никога, Божанов!

    13:04 30.07.2026

  • 20 Аз ще гласувам

    2 2 Отговор
    за Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Не искам и да чувам за ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ- всичките са измислени евроатлантици.

    Коментиран от #22

    13:05 30.07.2026

  • 21 Трябва

    3 1 Отговор
    Да си малумник да подкрепиш пп това са изчядия на дс доносници.Другия кандидат е Иотова баш комунисти.писна ми от тези предатели.Няма да гласувам освен ако има кандидат да не е от комунистическата и дс сган .

    13:10 30.07.2026

  • 22 Щото

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз ще гласувам":

    тя пък Цвета Кирилова е направо цвете. И тя е същата стока.

    13:15 30.07.2026

  • 23 604

    2 1 Отговор
    Ако не гейтъак не става!

    13:17 30.07.2026

  • 24 Тоя

    3 1 Отговор
    пършив к@пут няма ли да го скриете вече?

    13:29 30.07.2026

  • 25 1111

    0 0 Отговор
    Добро утро, шматки!

    13:30 30.07.2026

  • 26 отпаднали необходимости

    5 3 Отговор
    Като от ДБ кажат гражданска квота или "подкрепен от гражданите", то те разбират този, който лично са посочили. А умник Гюро, дето подписа тайно и тихомълком договор с Украйна без знанието на парламента и българите, е за разследване за национално предателство, а не за кандидатиране.

    13:31 30.07.2026

  • 27 Ще има да чакате

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    За патерици на Боко не гласувам!

    13:32 30.07.2026

  • 28 попарата

    2 0 Отговор
    вече истина миличък все едно е кой ще издигнете
    излишни упражнения

    13:53 30.07.2026

  • 29 Емигрант

    0 1 Отговор
    Този палячо изказа поредната глупост, като , че ли другите шайки не смятат лицемерно същото ? Парламент пълен с червени наследствени лекета и умствени малограмажници, но суверенът така е решил сега ще ги търпи да се подиграват с доверието му ! Българинът не може да си избере свестни политици, първо защото е свикнал от комунизмът да вярва на обещания, второ защото нивото му на интелигентност се е "размило" в миналото и трето, може да търпи несгоди, мизерия и лъжливи политици с ВЕКОВЕ, доказал го е категорично !

    Коментиран от #30

    13:57 30.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мила

    1 0 Отговор
    Президента трябва народа да го избере,стига сте правили едни и същи врътки,който Ви е удобен на Вас.Президент от народа,едни и същи се въртят години наред,ляво,дясно,стига вече,психясахте народа със мутрите си.

    14:14 30.07.2026

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