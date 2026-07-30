Божидар Божанов: Кандидатът за президент трябва да бъде подкрепен отвъд тесните партийни ядра

Кандидатурата за президент на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ ще бъде подкрепена не само от коалицията, но и от граждански формации, лидери на мнение и други политически сили. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ПГ на „Демократична България” Божидар Божанов.
По думите му спекулациите за разделение и конфликти в коалицията са неоснователни. „Всяка една интрига, която се пуска в момента за някакво разделение, спорове, несъгласие и така нататък, е несъстоятелна. Това е най-важното, което трябва да чуят избирателите“, посочи той. И потвърди, че става дума за общата коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ и заяви, че тази позиция не се е променила през последната година.
По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров Божанов коментира, че решението зависи от самия него. „Кога, как и дали ще се случи това са въпроси, на които Андрей Гюров ще отговори. Ние многократно сме давали позитивна оценка за неговата работа като служебен премиер и за неговите политически качества“, заяви той.
Божанов допълни, че ако Гюров реши да се кандидатира, това би било логично, но окончателното решение ще бъде взето от партийните органи. Според него най-важното качество на бъдещия президент е способността да търси подкрепа извън рамките на собствената си партия. „Когато се отива на президентски избори, партиите трябва да се дръпнат малко назад. Важен е кандидатът, който търси подкрепа извън тесните партийни ядра“, каза Божанов.
По темата за ГЕРБ и възможността за обща президентска кандидатура Божанов каза, че това е решение, което партията на Бойко Борисов трябва да вземе сама. „Как ще действат ГЕРБ и каква работа ще вършат, е тяхно решение. Ние не им се бъркаме и нямаме комуникация по този въпрос“, посочи той.
Божанов коментира и възможността за конституционна жалба срещу бюджета, като заяви, че това не е дългосрочно решение. „Конституционното атакуване на бюджета или на отделни негови части не е трайното решение. По-важно е да има институционален баланс и следващият президент да бъде коректив на властта“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо 🌈🌈🌈
12:20 30.07.2026
2 дядото
Коментиран от #15
12:20 30.07.2026
3 И с какво
12:24 30.07.2026
4 Кой освен
12:25 30.07.2026
5 АБЕ
СРАМ!
12:35 30.07.2026
6 Вашето мнение
12:36 30.07.2026
7 ьрясев
12:37 30.07.2026
8 Въй
12:43 30.07.2026
9 Джоo пaаaаaцyyyуулaaa👋💯👈
12:45 30.07.2026
10 любопитен кръшкач
12:45 30.07.2026
11 хаха
12:47 30.07.2026
12 КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ!
12:48 30.07.2026
13 Зеления
1. Благомир Коцев го гласяха за президент, но откакто му се появиха кирливите ризи около Баба Алино е в девета глуха
2. Божанов иска да стане едноличен лидер на Да България
3. Атанас Атанасов мечтае да е председател на Народното събрание
4. Мирчев иска да е единствения лидер на ППДБ
5. Мирослав Иванов е фанатичен привърженик на Асен Василев, за да си върне на Кирил Петков че му отмъкна Лена
6. Гюров е болезнено амбициозен и иска да е президент, но го е страх че ще загуби от Йотова и още се двоуми, от друга страна ППДБ го натискат и ако откаже знае, че няма да му помогнат да се установи на друга някаква важна длъжност
7. Асен Василев мечтае да е вечен финансов министър, но имиджа му съвсем пострада във времето и най-вече след изказването на Йотова в Панорама, че той е виновен за финансите в държавата
8. На Венко Сабрутев мечтите са по опростени, той иска само Асен да го гали по главата и да му вика: "Браво, браво, донеси пръчката" а новата единица мярка за пълзене, неможачество и натегачество в държавата с наименованието :Един Сабрут" радостно да джавка и гледа стопанина си Асен с влажен поглед.
9. Радан мечтае да има влиянието на Иван Костов
10. Денков фантазира, как Гюров ще откаже да е президент, ще издигнат него и ще може да пътува по света.
И така фантазия до фантазия в ППДБ и най-различни мотиви сред всичките вождове на жълтопаветната секта.
12:49 30.07.2026
14 Лост
12:55 30.07.2026
15 Европеец
До коментар #2 от "дядото":Прав си, затова е редно всички да подкрепим Възраждане, последна Надежда в бг територията да има държава....
Коментиран от #27
12:55 30.07.2026
16 Асена василева
12:58 30.07.2026
17 Божанов не разбра,
13:02 30.07.2026
18 Що за глупости
13:03 30.07.2026
19 Беро
евро.Кога ли ще подкрепат Йотова?
Казано направо, никога, Божанов!
13:04 30.07.2026
20 Аз ще гласувам
Не искам и да чувам за ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ- всичките са измислени евроатлантици.
Коментиран от #22
13:05 30.07.2026
21 Трябва
13:10 30.07.2026
22 Щото
До коментар #20 от "Аз ще гласувам":тя пък Цвета Кирилова е направо цвете. И тя е същата стока.
13:15 30.07.2026
23 604
13:17 30.07.2026
24 Тоя
13:29 30.07.2026
25 1111
13:30 30.07.2026
26 отпаднали необходимости
13:31 30.07.2026
27 Ще има да чакате
До коментар #15 от "Европеец":За патерици на Боко не гласувам!
13:32 30.07.2026
28 попарата
излишни упражнения
13:53 30.07.2026
29 Емигрант
Коментиран от #30
13:57 30.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мила
14:14 30.07.2026