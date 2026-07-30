Божидар Божанов: Кандидатът за президент трябва да бъде подкрепен отвъд тесните партийни ядра

Кандидатурата за президент на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ ще бъде подкрепена не само от коалицията, но и от граждански формации, лидери на мнение и други политически сили. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ПГ на „Демократична България” Божидар Божанов.

По думите му спекулациите за разделение и конфликти в коалицията са неоснователни. „Всяка една интрига, която се пуска в момента за някакво разделение, спорове, несъгласие и така нататък, е несъстоятелна. Това е най-важното, което трябва да чуят избирателите“, посочи той. И потвърди, че става дума за общата коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ и заяви, че тази позиция не се е променила през последната година.

По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров Божанов коментира, че решението зависи от самия него. „Кога, как и дали ще се случи това са въпроси, на които Андрей Гюров ще отговори. Ние многократно сме давали позитивна оценка за неговата работа като служебен премиер и за неговите политически качества“, заяви той.

Божанов допълни, че ако Гюров реши да се кандидатира, това би било логично, но окончателното решение ще бъде взето от партийните органи. Според него най-важното качество на бъдещия президент е способността да търси подкрепа извън рамките на собствената си партия. „Когато се отива на президентски избори, партиите трябва да се дръпнат малко назад. Важен е кандидатът, който търси подкрепа извън тесните партийни ядра“, каза Божанов.

По темата за ГЕРБ и възможността за обща президентска кандидатура Божанов каза, че това е решение, което партията на Бойко Борисов трябва да вземе сама. „Как ще действат ГЕРБ и каква работа ще вършат, е тяхно решение. Ние не им се бъркаме и нямаме комуникация по този въпрос“, посочи той.

Божанов коментира и възможността за конституционна жалба срещу бюджета, като заяви, че това не е дългосрочно решение. „Конституционното атакуване на бюджета или на отделни негови части не е трайното решение. По-важно е да има институционален баланс и следващият президент да бъде коректив на властта“, каза той.