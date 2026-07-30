Новини
Спорт »
Световен футбол »
Румънските медии твърдят: Знаят какво е казал Сержиньо при скандала в тунела

Румънските медии твърдят: Знаят какво е казал Сержиньо при скандала в тунела

30 Юли, 2026 09:27 1 509 4

  • сержиньо-
  • левски-
  • футбол-
  • скандал-
  • марио фелгейраш-
  • университатя крайова-
  • шампионска лига

Ще убия децата ти в Португалия!

Румънските медии твърдят: Знаят какво е казал Сержиньо при скандала в тунела - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Университатя Крайова и Левски изиграха напрегнат реванш на стадион "Йон Облименко", който е завършил с грозни сцени в тунела на спортното съоръжение, предават от румънския сайт gsp.ro. Логично северните ни съседи са били афектирани от отпадането от Шампионската лига, а българите - приповдигани от продължаването си напред, и това е довело до сблъсък, в който главни действащи лица са били спортният директор на домакините Марио Фелгейраш и Сержиньо от Левски.

Интересното е, че и двамата са португалци, а от румънския сайт отправят обвинение към футболиста на 27-кратните български шампиони, че е отправил заплаха към сънародника си, казвайки по негов адрес: „Ще убия децата ти в Португалия!“. Не се посочва обаче какво е провокирало Сержиньо да произнесе въпросните думи.

Острият словесен сблъсък на португалски език бързо ескалирал и до физическа саморазправа.

Твърди се, че защитникът на румънците Олександър Романчук, както и старши треньорът на Левски Хулио Веласкес са имали ключова роля ситуацията да не прерасне в масово сбиване. От румънската медия също така споделят, че от Левски са поискали наблюдателите на УЕФА да увеличат броя на жандармеристите при излизането на делегацията от стадиона, опасявайки се от нови инциденти.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Власите накрая на Дунава се давят.

    09:30 30.07.2026

  • 2 смях

    9 1 Отговор
    Да бе, точно това се е сетил да му каже, нещо друго да бяха измислили мамалигарите

    09:45 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове