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Бивш руски национал и халф на Порто: Роналдо ме дразни, като котва е

Бивш руски национал и халф на Порто: Роналдо ме дразни, като котва е

20 Юни, 2026 08:00 1 521 4

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  • мондиал

Това не е отборът, който феновете очакваха да видят на Мондиала

Бивш руски национал и халф на Порто: Роналдо ме дразни, като котва е - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният руски футболист и бивш полузащитник на Порто, Дмитрий Аленичев, не спести критиките си към представянето на Португалия на старта на Световното първенство 2026. В интервю за "Спорт Експрес" той изрази разочарованието си от избора на титулярен състав и особено от ролята на Кристиано Роналдо в отбора.

Аленичев сравни присъствието на Роналдо на терена с котва, която спира развитието на португалския тим. "Това не е отборът, който феновете очакваха да видят на Мондиала. Играта е прекалено академична – пасове настрани, назад, рядко напред. Въпреки класата на халфовата линия, липсва острота и креативност," коментира руснакът. Той подчерта, че дори най-верните почитатели на Кристиано започват да се дразнят от постоянната му титулярна позиция. "Време е треньорът Роберто Мартинес да вземе смели решения. Оставянето на Роналдо на пейката може да предизвика буря в съблекалнята, но това е дилема, която не може да се отлага," категоричен е Аленичев.

Ясна разлика в индивидуалната класа Бившият шампион на Европа с Порто направи и паралел между Лионел Меси и Кристиано Роналдо. "Меси демонстрира, че може сам да създава голови положения – отбеляза три гола, без да разчита на помощ от съотборници. За разлика от него, Роналдо разчита основно на статични положения като дузпи и фаулове. Когато получи две отлични възможности, просто ги пропиля," анализира Аленичев.

Според руския специалист, Меси е запазил способността си да преодолява защитници с лекота, докато Роналдо вече не разполага с предишната си експлозивност. "Лео може да елиминира двама-трима противници и да завърши атаката с точен удар – както в, така и извън наказателното поле. Това е нещо, което Кристиано вече не може да предложи," заключи Аленичев.

С наближаването на решаващите мачове на Мондиал 2026, португалският селекционер е изправен пред труден избор – да заложи на опита и авторитета на Роналдо или да даде път на новите звезди. Феновете и анализаторите очакват с нетърпение дали ще настъпи промяна в състава на "мореплавателите"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    4 14 Отговор
    Роналдо от началото на годината е три пъти тестван за допинг, а Меси 0.

    Коментиран от #2

    08:42 20.06.2026

  • 2 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    ТА ОН
    НЯМА ДА УЦЕЛИ ШИШЕНЦЕТО

    08:55 20.06.2026

  • 3 анонимен

    3 10 Отговор
    Защо ни занимавате с простотиите му или благовеете да ни показвате всичко руско па то да е и пълна глупост, тъпотия.

    09:22 20.06.2026

  • 4 ИсторикА

    2 2 Отговор
    преди Бг. и Румъния да влязат в ЕС, португалците ги наричаха циганите на европа !!!

    09:59 20.06.2026

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