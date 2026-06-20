Бивш руски национал и халф на Порто: Роналдо ме дразни, като котва е

Известният руски футболист и бивш полузащитник на Порто, Дмитрий Аленичев, не спести критиките си към представянето на Португалия на старта на Световното първенство 2026. В интервю за "Спорт Експрес" той изрази разочарованието си от избора на титулярен състав и особено от ролята на Кристиано Роналдо в отбора.

Аленичев сравни присъствието на Роналдо на терена с котва, която спира развитието на португалския тим. "Това не е отборът, който феновете очакваха да видят на Мондиала. Играта е прекалено академична – пасове настрани, назад, рядко напред. Въпреки класата на халфовата линия, липсва острота и креативност," коментира руснакът. Той подчерта, че дори най-верните почитатели на Кристиано започват да се дразнят от постоянната му титулярна позиция. "Време е треньорът Роберто Мартинес да вземе смели решения. Оставянето на Роналдо на пейката може да предизвика буря в съблекалнята, но това е дилема, която не може да се отлага," категоричен е Аленичев.

Ясна разлика в индивидуалната класа Бившият шампион на Европа с Порто направи и паралел между Лионел Меси и Кристиано Роналдо. "Меси демонстрира, че може сам да създава голови положения – отбеляза три гола, без да разчита на помощ от съотборници. За разлика от него, Роналдо разчита основно на статични положения като дузпи и фаулове. Когато получи две отлични възможности, просто ги пропиля," анализира Аленичев.

Според руския специалист, Меси е запазил способността си да преодолява защитници с лекота, докато Роналдо вече не разполага с предишната си експлозивност. "Лео може да елиминира двама-трима противници и да завърши атаката с точен удар – както в, така и извън наказателното поле. Това е нещо, което Кристиано вече не може да предложи," заключи Аленичев.

С наближаването на решаващите мачове на Мондиал 2026, португалският селекционер е изправен пред труден избор – да заложи на опита и авторитета на Роналдо или да даде път на новите звезди. Феновете и анализаторите очакват с нетърпение дали ще настъпи промяна в състава на "мореплавателите"