След период на почивка в родния си град Росарио, Лионел Меси се завърна в тренировките на Интер Маями тази сряда. След няколко дни ваканция със семейството си, за да презареди батериите и да преодолее загубата на финала на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Испания, аржентинският нападател отново е на работа. Американският клуб отбеляза момента в социалните мрежи, показвайки Меси с отпуснато изражение, с обичайното мате в ръка и бутонки под мишница.

Интер Маями вече поднови състезателните си мачове след Световното първенство, като победи Чикаго Файър и Монреал в Мейджър Лийг Сокър. Следващото предизвикателство е срещу Кълъмбъс Крю. Въпреки че точната дата на завръщането на Меси на терена остава неизвестна, очакванията са той да може да играе отново срещу Атлетико Сан Луис в турнира за Купата на лигите – състезание, което аржентинецът познава добре, тъй като това беше първият трофей, който спечели след пристигането си в клуба.

Меси беше повикан за традиционния Мач на звездите в Мейджър Лийг Сокър, но в крайна сметка беше освободен. Отсъствието му от звездния мач няма да доведе до никакви санкции. През миналата година аржентинската звезда пропусна събитието и беше наказан за един мач, но този път лигата и асоциацията на играчите постигнаха предварително споразумение.