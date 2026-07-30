Антонио Коща: Руските атаки срещу Украйна застрашават сигурността на цяла Европа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че последните руски въздушни удари срещу Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство показват, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на цяла Европа, предава БТА.
ЕС засилва подкрепата за Украйна
В публикация в социалните мрежи Коща подчерта, че Европейският съюз е солидарен както с Украйна, така и с Полша.
По думите му Брюксел ще увеличи подкрепата за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, като ще работи и за разширяване на способностите за противоракетна защита и противодействие на дронове.
Масирана руска атака
Изявлението идва след мащабна руска въздушна атака срещу Украйна.
Според украинския президент Володимир Зеленски през нощта Русия е изстреляла:
-
над 70 ракети;
-
около 280 дрона срещу различни цели в страната.
Зеленски отново призова международните партньори да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана, като подчерта, че Украйна продължава да изпитва сериозен недостиг на средства за защита на въздушното си пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #12, #78
12:18 30.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #38, #40, #59, #95
12:20 30.07.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #30
12:20 30.07.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #8, #21
12:20 30.07.2026
5 Без име
Коментиран от #88
12:20 30.07.2026
6 Вацев
12:22 30.07.2026
7 Урсулите
Руските атаки срещу Украйна Унищожават Военните заводи, които ЕС построи в Украйна срещу РУСИЯ.
12:22 30.07.2026
8 Стоян Георгиев
До коментар #4 от "Вашето мнение":По принцип си прав, но подценяваш паветника. Той е от мандраджийско коляно на 99% и е умен, сега просто гледа келепира от нпо-тата.
12:22 30.07.2026
9 Баба Гошка
Коментиран от #74
12:23 30.07.2026
10 Т.Колев
12:23 30.07.2026
11 Лъжлив мавър!!!
Коментиран от #17
12:23 30.07.2026
12 Пешо
До коментар #1 от "пешо":Как? Как ни застрашават. Ккаъо правят такива изказвания , да дават довводи.. иначе е просто пропаганда.
12:24 30.07.2026
13 Олицетворение
12:24 30.07.2026
14 Без име
12:24 30.07.2026
15 Тя Украйна ше ги оправи
Коментиран от #26, #41
12:24 30.07.2026
16 Путин
12:24 30.07.2026
17 Соня
До коментар #11 от "Лъжлив мавър!!!":Тоя португалски, лъже също български ром.
Коментиран от #49
12:25 30.07.2026
18 Някой
12:26 30.07.2026
19 Долен Педофил
Какво ще правим ако свърши СВО?
12:26 30.07.2026
20 любопитен
12:29 30.07.2026
21 Синоптичката
До коментар #4 от "Вашето мнение":Мене защо ме пропусна, жената ме изпуска от време на време в някоя телевизия да храча по руснаците и Радев
12:29 30.07.2026
22 Расия Сила Расия Мощ
Винаги са ги изхранвали
Коментиран от #29
12:30 30.07.2026
23 Някой
Лакейството няма граници.
12:31 30.07.2026
24 зет, като мед
12:31 30.07.2026
25 Теслатъ
12:31 30.07.2026
26 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно
До коментар #15 от "Тя Украйна ше ги оправи":🌽👎🌽🚽🚽🚽👃👃👃💀💀💀👎
12:32 30.07.2026
27 Коста
12:32 30.07.2026
28 Баба Гошка
12:32 30.07.2026
29 мушмул
До коментар #22 от "Расия Сила Расия Мощ":"ЕЦ и САЩ няма да оставят ПАК Русия да гладува", кои са тези ЕЦ?
12:33 30.07.2026
30 Антирашист 1945
До коментар #3 от "Баце ЕООД":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #96
12:33 30.07.2026
31 не може да бъде
12:34 30.07.2026
32 Реалност
1. Първо.
Оказахте се далеч по-малко интелигентни, отколкото си мислехте.
2. Второ.
Путин не е извънземен, кацнал случайно в Русия. Той се оказа доста точно отражение на общество, което десетилетия наред искаше величие без отговорност, победи без упорит труд, уважение без достойнство и империя без да плаща цената.
3. Трето.
Вие произвеждате много малко освен арогантност, страх, лъжи, омраза, унижение и безкрайни обяснения защо всички останали са виновни освен вас.
4. Четвърто.
Така наречената „втора най-силна армия в света“ се оказа не армията на бъдещето, а реликва от миналото – телевизионен мит и месомелачка за бедните.
5. Пето.
Оказа се, че има по-малко достойни хора, отколкото мнозина се надяваха. И най-плашещото не е, че са толкова малко. Най-плашещото е колко лесно мнозинството се съгласи да живее редом с престъпността, стига самите те да бъдат оставени на мира.
6. Шесто.
Най-големият ресурс на Русия не е петролът, газът или ракетите. Най-големият ѝ ресурс е готовността да толерира всяко зверство – стига то да бъде правилно оправдано по телевизията.
7. Седмо.
Най-голямата катастрофа не е, че властите са лъгали. А че милиони хора са били готови да повярват на тези лъжи, защото истината би изисквала от тях да пораснат.
Войната разкри не само гнила армия – тя разкри страна, която прекара много дълго време, вярвайки, че е велика, защото се страхуваше да признае собствената си незрялост.
12:35 30.07.2026
33 Без болшевизъм
И в Европа, но и другъде знаят болшевишката идеология добре, а Путин е болшевик и сталинист.
Коментиран от #43
12:35 30.07.2026
34 атаки срещу Украйна
12:36 30.07.2026
35 ГОЛЕМ РЕВ
12:36 30.07.2026
36 000
12:36 30.07.2026
37 Орк
12:37 30.07.2026
38 Ба бааааа
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Ти също
12:37 30.07.2026
39 Невъзможно е хем
12:37 30.07.2026
40 Ти ли ще кажеш?
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Нали знаеш, че за там ред няма. Може да го изпревариш.
12:38 30.07.2026
41 Грешиш
До коментар #15 от "Тя Украйна ше ги оправи":До последния окраинец
12:38 30.07.2026
42 Павел Пенев
12:38 30.07.2026
43 Оре
До коментар #33 от "Без болшевизъм":Значи болшевики и сталинисти срещу сатанисти
Коментиран от #60, #69
12:39 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Брюксел да увеличава каквото си иска
12:39 30.07.2026
46 Григор
12:40 30.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Кво квичи тогава
12:41 30.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 В Еуропа сме добре
Коментиран от #57
12:41 30.07.2026
51 Коща главу пр.Оста!
12:42 30.07.2026
52 То ако се замислите и
12:42 30.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:45 30.07.2026
57 Ба бааааа
До коментар #50 от "В Еуропа сме добре":Вас мюслите ще ви опрвят ще ви закрият прайда
12:45 30.07.2026
58 И кое налага
12:47 30.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Антирашист 1947
До коментар #43 от "Оре":Пусин през 2009 г отмени честванията на воср ! Тово означава ,болшевики и сталинисти отиват на боклька на историята .
12:47 30.07.2026
61 Ама
12:48 30.07.2026
62 ами
12:48 30.07.2026
63 ВЕСЕЛЯК
внимавай за руска "поща".
Пристига с ракетка-
гърми и светка.
12:48 30.07.2026
64 Само олигофрени използват
Коментиран от #80
12:50 30.07.2026
65 Колко е нелепо нали?
12:52 30.07.2026
66 наблюдател
Руските удари както и руските успехи на фронта са предпоставка разграбването на Русия да не се състои, от там и липсата на плячка.
12:53 30.07.2026
67 аз съм истината
12:54 30.07.2026
68 идиоти вън
12:54 30.07.2026
69 Без болшевизъм
До коментар #43 от "Оре":Ако борбата със сатанизма е унищожаване на православието, избиването на православни свещеници, разрушаване на православни църкви, забрана на вярата... значи Православието е Сатанизъм.
12:55 30.07.2026
70 Коща, Моща все едно
Коментиран от #73
12:56 30.07.2026
71 Даааа,
12:57 30.07.2026
72 Канал Петербургские Реалии
Изводите си ги правете сами! Само един джокер - Птахи Мадяра.
12:58 30.07.2026
73 Ха ха ха ха ха
До коментар #70 от "Коща, Моща все едно":Ти за руските лесние пожари чувал ли си? Там изгарят наведнъж територии колкото България.
Няма и да чуеш. Рускийо пасол не плаща за такива новини. Да прочетеш по въпроса трябва да се позатърсиш.
Коментиран от #77, #81, #92
13:00 30.07.2026
74 дядо Гошо
До коментар #9 от "Баба Гошка":А мислехме, че само (ма)дамите в Брюксел са фиксирани срещу Русия, освен че са некадърни да управляват ЕС. Има и мъже между тях, особено ако са инструктурани и заплатени.
13:01 30.07.2026
75 "международните партньори"
13:02 30.07.2026
76 азз
Лошото е че такива несретници взимат решения от името на цяла Европа,но не те плащат после сметката....
13:02 30.07.2026
77 Де ще имат нали
До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":Пожари в нефтобази даже за 30 минути гасят ама иначе много умуваш ...
13:04 30.07.2026
78 Европеец
До коментар #1 от "пешо":Разбира се си прав..... Аз бих допълнил заглавието, че русофобията е съвременния фашизъм, което е истинската заплаха за Европа (евро пуделите забравят, че Русия държи 38% от територията на Европа и географският център на територията Европа се намира в североизточен Беларус)...
Коментиран от #89
13:05 30.07.2026
79 Голямо благодеяние
13:05 30.07.2026
80 Хахахаха...."международни партньори"
До коментар #64 от "Само олигофрени използват":На вълка защо му беше дебел врата ?
13:06 30.07.2026
81 нито ще чуеш това,
До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":което хората, които посещават Русия, и виждат реалностите.
Пламен Константинов (на просветените българи е известен):
Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск, Новосибирск - страхотни градове на европейско ниво. Обикновеният руснак живее по-спокойно от обикновения българин. Заплатите са като нашите, пенсиите - малко по-ниски, но бензинът е около 70 цента. Ток, вода, парно - общо около 50 евро месечно. Санкциите не сринаха Русия, а подариха огромния руски пазар и „цялата Менделеева таблица“ на Китай. Ние в Европа сме идиотите на света - отказахме се от евтините ресурси, изгубихме технологичното си предимство и дадохме властта на следобедното телевизионно предаване „Урсула и приятелки“. А по студиата Плевнелиев, „папионката“ и Надежда се надпреварват кой пръв да каже нещо срещу Путин, за да покажат на господарите от посолствата, че са заели правилната позиция и знаят стихотворението."
13:06 30.07.2026
82 Дънди
хунта! Слава на Русия!
Коментиран от #90
13:06 30.07.2026
83 37 години
13:08 30.07.2026
84 И отново нито думичка за
13:11 30.07.2026
85 Геро
13:11 30.07.2026
86 партньор имахме по времето на СССР
Коментиран от #91
13:13 30.07.2026
87 Украйна удари Полша
13:15 30.07.2026
88 Поляците са неблагодарна
До коментар #5 от "Без име":Измет която мрази Русия
Това им е божието наказание
13:21 30.07.2026
89 Антирашист 1953
До коментар #78 от "Европеец":За да не се излагате първо прочетете какво е фашизъм и какви са критериите за фашистка държава !
Коментиран от #93
13:21 30.07.2026
90 Антирашист 1958
До коментар #82 от "Дънди":Не си чел и не знаеш какво е фашизъм!
13:24 30.07.2026
91 Антирашист 1959
До коментар #86 от "партньор имахме по времето на СССР":С такъв партньор и с неговия икономимески модел България ФАЛИРА !
13:26 30.07.2026
92 Без име
До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":Напротив, винаги са писали за тези пожари. Там ги оставят на природата, защото няма път до тях. По-евтино им излиза да прежалят гората. Дал гири там Бог бол.
13:37 30.07.2026
93 Европеец
До коментар #89 от "Антирашист 1953":Споко..... Чел съм доста и за фашизма и нацизма, та даже и за геноцида.... А ти си мисли каквото си искаш...
13:39 30.07.2026
94 тиквенсониада
А присъствието им в Афганистан толкова години , преди да избягат позорно ?
А агресията на САЩ във Виетнам и избиването на хората там ?
А химическото оръжие , което така и не намериха в Ирак ?
А съсипването на Либия и разрухата ,която цари там ?
Какво донесе всичко това на ЦЕЛИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН" , либерален и СВОБОДОМИСЛЕЩ свят ?
Може ли Антонио КОЩА да отговори ?????????????????????????
13:43 30.07.2026
95 Да желаеш
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":някой да умре,не е ли в разрез с политиката на сайта,а Факти?! Или щом е против руснаците,може!Продадохте се за центове/американски/!
13:59 30.07.2026
96 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Антирашист 1945":Ще стане фашистка когато направи пещи и изгори боклуците като теб
14:05 30.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ВВП
14:10 30.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ВВП
14:13 30.07.2026