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Антонио Коща: Руските атаки срещу Украйна застрашават сигурността на цяла Европа
  Тема: Украйна

Антонио Коща: Руските атаки срещу Украйна застрашават сигурността на цяла Европа

30 Юли, 2026 12:14, обновена 30 Юли, 2026 13:28 1 518 101

  • украйна-
  • европа-
  • антонио коща-
  • сигурност-
  • руски атаки

В публикация в социалните мрежи Коща подчерта, че Европейският съюз е солидарен както с Украйна, така и с Полша

Антонио Коща: Руските атаки срещу Украйна застрашават сигурността на цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че последните руски въздушни удари срещу Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство показват, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на цяла Европа, предава БТА.

ЕС засилва подкрепата за Украйна

В публикация в социалните мрежи Коща подчерта, че Европейският съюз е солидарен както с Украйна, така и с Полша.

По думите му Брюксел ще увеличи подкрепата за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, като ще работи и за разширяване на способностите за противоракетна защита и противодействие на дронове.

Масирана руска атака

Изявлението идва след мащабна руска въздушна атака срещу Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски през нощта Русия е изстреляла:

  • над 70 ракети;

  • около 280 дрона срещу различни цели в страната.

Зеленски отново призова международните партньори да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана, като подчерта, че Украйна продължава да изпитва сериозен недостиг на средства за защита на въздушното си пространство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    92 4 Отговор
    пълен боклук

    Коментиран от #12, #78

    12:18 30.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 87 Отговор
    Путин трябва да умре 👈

    Коментиран от #38, #40, #59, #95

    12:20 30.07.2026

  • 3 Баце ЕООД

    90 3 Отговор
    Е нали бяха впечатлени от успехите на бойното поле на укрофаши"стите"?

    Коментиран от #30

    12:20 30.07.2026

  • 4 Вашето мнение

    80 4 Отговор
    На тия приказки започнаха да се съмняват вече и гладкомозъчните паветници. Което изначално си е трудно изпълнимо. Но да погледнем глашатаите в ес коща, урсуля и кая, в Бг асеня, мирчеф, танась, ленчето с кремчето, паси и дайнов. Дори и гладкомозъчен паветен ще вдене, че тая сбирщина не е читава.

    Коментиран от #8, #21

    12:20 30.07.2026

  • 5 Без име

    70 4 Отговор
    В Инстаграм видеата от Полша показват каква братска любив изпитват поляците към украинците. 😁😁😁

    Коментиран от #88

    12:20 30.07.2026

  • 6 Вацев

    58 5 Отговор
    Покрайна не пАбеди ли вече?

    12:22 30.07.2026

  • 7 Урсулите

    71 4 Отговор
    Антонио Коща ви казва истината!
    Руските атаки срещу Украйна Унищожават Военните заводи, които ЕС построи в Украйна срещу РУСИЯ.

    12:22 30.07.2026

  • 8 Стоян Георгиев

    37 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    По принцип си прав, но подценяваш паветника. Той е от мандраджийско коляно на 99% и е умен, сега просто гледа келепира от нпо-тата.

    12:22 30.07.2026

  • 9 Баба Гошка

    52 2 Отговор
    Пат ла джана пак извади плашиллото от гардероба.

    Коментиран от #74

    12:23 30.07.2026

  • 10 Т.Колев

    40 1 Отговор
    И КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ПО ВЪПРОСА МАЙ Н И Щ О.

    12:23 30.07.2026

  • 11 Лъжлив мавър!!!

    46 0 Отговор
    Изобщо не се чувствам застрашен!🤥

    Коментиран от #17

    12:23 30.07.2026

  • 12 Пешо

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Как? Как ни застрашават. Ккаъо правят такива изказвания , да дават довводи.. иначе е просто пропаганда.

    12:24 30.07.2026

  • 13 Олицетворение

    40 2 Отговор
    На евро палячо

    12:24 30.07.2026

  • 14 Без име

    35 3 Отговор
    Иначе най кефи видео, качено от украинка, където наша ромка по особено цветист начин показа отношението си към украинците. 🤣🤣🤣

    12:24 30.07.2026

  • 15 Тя Украйна ше ги оправи

    3 42 Отговор
    Жив Руснак няма да Има

    Коментиран от #26, #41

    12:24 30.07.2026

  • 16 Путин

    3 20 Отговор
    пр ст бакшиш съм веее

    12:24 30.07.2026

  • 17 Соня

    41 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лъжлив мавър!!!":

    Тоя португалски, лъже също български ром.

    Коментиран от #49

    12:25 30.07.2026

  • 18 Някой

    39 3 Отговор
    Управляващите ЕС са заплаха за Европа. Както и бандеровците самоопределящи се за фашисти в Украйна.

    12:26 30.07.2026

  • 19 Долен Педофил

    4 21 Отговор
    Ще бомбя докато ме обесят
    Какво ще правим ако свърши СВО?

    12:26 30.07.2026

  • 20 любопитен

    35 0 Отговор
    Абе полските трактористи каква ракета ги закопа? Какъв дрон се взриви в румънско пристанище? А до гръцкото крайбрежие? Чии дронове падаха по покривите на Прибалтиките?

    12:29 30.07.2026

  • 21 Синоптичката

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Мене защо ме пропусна, жената ме изпуска от време на време в някоя телевизия да храча по руснаците и Радев

    12:29 30.07.2026

  • 22 Расия Сила Расия Мощ

    2 16 Отговор
    ЕЦ и САЩ няма да оставят ПАК Русия да гладува
    Винаги са ги изхранвали

    Коментиран от #29

    12:30 30.07.2026

  • 23 Някой

    32 0 Отговор
    Хах! Тъповат дядка! А украинските атаки по Русия засилват европейската сигурност? Сигурно същото важи и за американските удари по Иран, нали?
    Лакейството няма граници.

    12:31 30.07.2026

  • 24 зет, като мед

    16 0 Отговор
    Много ме е страх от руснаците! Окопах се в цветната леха на тъщата. Сега се чудя от кой да ме е страх повече!

    12:31 30.07.2026

  • 25 Теслатъ

    20 0 Отговор
    Имам само един въпрос към португалската Кошница - Как, бе??? ??? ???

    12:31 30.07.2026

  • 26 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тя Украйна ше ги оправи":

    🌽👎🌽🚽🚽🚽👃👃👃💀💀💀👎

    12:32 30.07.2026

  • 27 Коста

    1 14 Отговор
    Време е Европа да помогне с жива сила на Окраина!

    12:32 30.07.2026

  • 28 Баба Гошка

    17 1 Отговор
    Искам да го видя от влечен, из нудван, физически мал третиран и обран до шушка от "защитниците" на Европа - укрбок лууците.

    12:32 30.07.2026

  • 29 мушмул

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Расия Сила Расия Мощ":

    "ЕЦ и САЩ няма да оставят ПАК Русия да гладува", кои са тези ЕЦ?

    12:33 30.07.2026

  • 30 Антирашист 1945

    0 17 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #96

    12:33 30.07.2026

  • 31 не може да бъде

    19 0 Отговор
    Нарушаването на въздушното пространство на Полша показва че украинската ПВО или работи с дефектни ракети Патриот или че руските ракети така маневрират че подлъгват Патриотите да пропуснат целта -за тази особеност на руските ракети вече се говори много -и после Патриотите летят неориентирано докато им свърши горивото. ..а може и да паднат върху някой сграда -без избор !?

    12:34 30.07.2026

  • 32 Реалност

    0 18 Отговор
    Какво разкри тази война, москвичи?
    1. Първо.
    Оказахте се далеч по-малко интелигентни, отколкото си мислехте.
    2. Второ.
    Путин не е извънземен, кацнал случайно в Русия. Той се оказа доста точно отражение на общество, което десетилетия наред искаше величие без отговорност, победи без упорит труд, уважение без достойнство и империя без да плаща цената.
    3. Трето.
    Вие произвеждате много малко освен арогантност, страх, лъжи, омраза, унижение и безкрайни обяснения защо всички останали са виновни освен вас.
    4. Четвърто.
    Така наречената „втора най-силна армия в света“ се оказа не армията на бъдещето, а реликва от миналото – телевизионен мит и месомелачка за бедните.
    5. Пето.
    Оказа се, че има по-малко достойни хора, отколкото мнозина се надяваха. И най-плашещото не е, че са толкова малко. Най-плашещото е колко лесно мнозинството се съгласи да живее редом с престъпността, стига самите те да бъдат оставени на мира.
    6. Шесто.
    Най-големият ресурс на Русия не е петролът, газът или ракетите. Най-големият ѝ ресурс е готовността да толерира всяко зверство – стига то да бъде правилно оправдано по телевизията.
    7. Седмо.
    Най-голямата катастрофа не е, че властите са лъгали. А че милиони хора са били готови да повярват на тези лъжи, защото истината би изисквала от тях да пораснат.
    Войната разкри не само гнила армия – тя разкри страна, която прекара много дълго време, вярвайки, че е велика, защото се страхуваше да признае собствената си незрялост.

    12:35 30.07.2026

  • 33 Без болшевизъм

    0 17 Отговор
    Идеологията на Ленин и Сталин е била да вдигнат размирици из цяла Европа и болшевишката Червено-селско-работническа армия да я окупира и Москва да управлява една болшевишка империя от Атлантика до Тихия океар.
    И в Европа, но и другъде знаят болшевишката идеология добре, а Путин е болшевик и сталинист.

    Коментиран от #43

    12:35 30.07.2026

  • 34 атаки срещу Украйна

    21 0 Отговор
    А атаки срещу Палестина, Сирия, Ирак, Иран.... ? А?

    12:36 30.07.2026

  • 35 ГОЛЕМ РЕВ

    22 0 Отговор
    Ек съсипа ЕС

    12:36 30.07.2026

  • 36 000

    20 0 Отговор
    Пристанището в одеса вече не функционира.

    12:36 30.07.2026

  • 37 Орк

    18 0 Отговор
    Какви атаки. Нали Русия щяла да капитулира от ден на ден. Абе, хора, определете се с наратива

    12:37 30.07.2026

  • 38 Ба бааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Ти също

    12:37 30.07.2026

  • 39 Невъзможно е хем

    14 1 Отговор
    Европейският съюз да е солидарен с Украйна, хем и с Полша.... Това вече е безмерна наглост

    12:37 30.07.2026

  • 40 Ти ли ще кажеш?

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Нали знаеш, че за там ред няма. Може да го изпревариш.

    12:38 30.07.2026

  • 41 Грешиш

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тя Украйна ше ги оправи":

    До последния окраинец

    12:38 30.07.2026

  • 42 Павел Пенев

    15 0 Отговор
    Този мърляв циганин е загрижен за Европа а какво прави ЕС и НАТО в Украйна?

    12:38 30.07.2026

  • 43 Оре

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Без болшевизъм":

    Значи болшевики и сталинисти срещу сатанисти

    Коментиран от #60, #69

    12:39 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Брюксел да увеличава каквото си иска

    13 0 Отговор
    Ние не сме Брюксел а България

    12:39 30.07.2026

  • 46 Григор

    12 0 Отговор
    Още преди провеждането на експертиза за това чия е ракетата, Полша заяви, че тя е руска. Тя ще бъде винаги руска без значение какво показва експертизата. През 2022 година ракета от украинската противовъздушна отбрана попадна в полско село на 6 километра от границата с Украйна и уби двама души.

    12:40 30.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кво квичи тогава

    10 0 Отговор
    Щом "ЕС засилва подкрепата за Украйна" ? Ей там коалицията на желаещите да тръгва

    12:41 30.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 В Еуропа сме добре

    2 6 Отговор
    Коща оставяйте пpaвославните xоxлите и aлkашите да се изтребва имат акъл като на врабче

    Коментиран от #57

    12:41 30.07.2026

  • 51 Коща главу пр.Оста!

    14 0 Отговор
    Русия може да е заплаха за сигурността на всички урсулани от Брюксел, но не и за българския народ !!!

    12:42 30.07.2026

  • 52 То ако се замислите и

    8 1 Отговор
    нарушаването на нашето въздушно пространство е ежедневие

    12:42 30.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Глупости

    12:45 30.07.2026

  • 57 Ба бааааа

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "В Еуропа сме добре":

    Вас мюслите ще ви опрвят ще ви закрият прайда

    12:45 30.07.2026

  • 58 И кое налага

    12 0 Отговор
    ЕС да е "международен партньор" на корумпирана нацистка Украйна? На това дали тоя Антонио Коща може отговор да даде ? И не е ЕС а шепата недоразумения в ЕК впрочем ! Българите в частност дали са партньори на Украйна ? А?

    12:47 30.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Антирашист 1947

    0 8 Отговор

    До коментар #43 от "Оре":

    Пусин през 2009 г отмени честванията на воср ! Тово означава ,болшевики и сталинисти отиват на боклька на историята .

    12:47 30.07.2026

  • 61 Ама

    7 0 Отговор
    нали зеленият шмъркач сваля двойно повече ракети от изстреляните ?!

    12:48 30.07.2026

  • 62 ами

    6 0 Отговор
    ха ха ха - ами ха подкрепяйте де, пратете им ракети и каквото искат вселенски се разби да обикаля по света и да се моли

    12:48 30.07.2026

  • 63 ВЕСЕЛЯК

    12 0 Отговор
    О, мори, Коща,
    внимавай за руска "поща".
    Пристига с ракетка-
    гърми и светка.

    12:48 30.07.2026

  • 64 Само олигофрени използват

    8 0 Отговор
    съждението "международните партньори" ! Никакви "партньори" няма и всеки трябва да е сам за себе си

    Коментиран от #80

    12:50 30.07.2026

  • 65 Колко е нелепо нали?

    7 0 Отговор
    В публикация в социалните мрежи Коща подчерта....

    12:52 30.07.2026

  • 66 наблюдател

    10 0 Отговор
    Нормално е западните чакали да се опасяват че няма да има плячка - това е заплаха за западният начин на живот
    Руските удари както и руските успехи на фронта са предпоставка разграбването на Русия да не се състои, от там и липсата на плячка.

    12:53 30.07.2026

  • 67 аз съм истината

    6 0 Отговор
    Коща,много от малко напълни памперса.Вече староста се е превърнала в страхова невроза при теб,затова се прибери при вмирисаната си бабка и остави знаещите и можещите даси вършат работата.Сбогом.

    12:54 30.07.2026

  • 68 идиоти вън

    5 0 Отговор
    Да би мирно стоял не би чудо видял!!!!

    12:54 30.07.2026

  • 69 Без болшевизъм

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Оре":

    Ако борбата със сатанизма е унищожаване на православието, избиването на православни свещеници, разрушаване на православни църкви, забрана на вярата... значи Православието е Сатанизъм.

    12:55 30.07.2026

  • 70 Коща, Моща все едно

    8 0 Отговор
    Отдавна никой не обръща никакво внимание на бръщолевиците на разните му там еврокалинки и смотаняци. Видяхме го НАТО. Франция ще изгори а те 5 самолета за борба с пожари даже нямат и с трактори Беларус и албански водоноски пожара гасят моля ви ....

    Коментиран от #73

    12:56 30.07.2026

  • 71 Даааа,

    4 0 Отговор
    Небял ветропоказател е тоа.

    12:57 30.07.2026

  • 72 Канал Петербургские Реалии

    0 7 Отговор
    Онзи ден беше Денят на Военоморските сили на РФ. Всяка година се празнува с паради и в Крим и в Петербург. Кораби, самолети - Путин. Тази година обаче тържеството се провело от два взвода в някакъв заден двор на неизвестно още място.

    Изводите си ги правете сами! Само един джокер - Птахи Мадяра.

    12:58 30.07.2026

  • 73 Ха ха ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #70 от "Коща, Моща все едно":

    Ти за руските лесние пожари чувал ли си? Там изгарят наведнъж територии колкото България.

    Няма и да чуеш. Рускийо пасол не плаща за такива новини. Да прочетеш по въпроса трябва да се позатърсиш.

    Коментиран от #77, #81, #92

    13:00 30.07.2026

  • 74 дядо Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Гошка":

    А мислехме, че само (ма)дамите в Брюксел са фиксирани срещу Русия, освен че са некадърни да управляват ЕС. Има и мъже между тях, особено ако са инструктурани и заплатени.

    13:01 30.07.2026

  • 75 "международните партньори"

    6 0 Отговор
    Защо за пожарите във Франция не помогнаха ? А Рементал пожарни и самолети за борба с пожарите може ли да произведе? Очевидно НЕ щом чак в Канада щели да ги поръчват и 5 години минимум да ги чакат ....

    13:02 30.07.2026

  • 76 азз

    6 0 Отговор
    как го гледам дърта коща не може да си опере дъното,като се окафяви....не знам кому и какво крепи....
    Лошото е че такива несретници взимат решения от името на цяла Европа,но не те плащат после сметката....

    13:02 30.07.2026

  • 77 Де ще имат нали

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":

    Пожари в нефтобази даже за 30 минути гасят ама иначе много умуваш ...

    13:04 30.07.2026

  • 78 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Разбира се си прав..... Аз бих допълнил заглавието, че русофобията е съвременния фашизъм, което е истинската заплаха за Европа (евро пуделите забравят, че Русия държи 38% от територията на Европа и географският център на територията Европа се намира в североизточен Беларус)...

    Коментиран от #89

    13:05 30.07.2026

  • 79 Голямо благодеяние

    5 1 Отговор
    Ще е Путин да изтряска ек и да спаси ЕС!

    13:05 30.07.2026

  • 80 Хахахаха...."международни партньори"

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Само олигофрени използват":

    На вълка защо му беше дебел врата ?

    13:06 30.07.2026

  • 81 нито ще чуеш това,

    12 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":

    което хората, които посещават Русия, и виждат реалностите.
    Пламен Константинов (на просветените българи е известен):
    Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск, Новосибирск - страхотни градове на европейско ниво. Обикновеният руснак живее по-спокойно от обикновения българин. Заплатите са като нашите, пенсиите - малко по-ниски, но бензинът е около 70 цента. Ток, вода, парно - общо около 50 евро месечно. Санкциите не сринаха Русия, а подариха огромния руски пазар и „цялата Менделеева таблица“ на Китай. Ние в Европа сме идиотите на света - отказахме се от евтините ресурси, изгубихме технологичното си предимство и дадохме властта на следобедното телевизионно предаване „Урсула и приятелки“. А по студиата Плевнелиев, „папионката“ и Надежда се надпреварват кой пръв да каже нещо срещу Путин, за да покажат на господарите от посолствата, че са заели правилната позиция и знаят стихотворението."

    13:06 30.07.2026

  • 82 Дънди

    8 1 Отговор
    Бой с черпака по фашистката украинска
    хунта! Слава на Русия!

    Коментиран от #90

    13:06 30.07.2026

  • 83 37 години

    7 0 Отговор
    Тея "международните партньори" какво точно са направили за нас? Нула нали?

    13:08 30.07.2026

  • 84 И отново нито думичка за

    7 0 Отговор
    Палестина, Сирия, Ирак, Иран, Либия, Венецуела....и за тероризма и агресията на САЩ и Израел

    13:11 30.07.2026

  • 85 Геро

    8 0 Отговор
    Иран ще довършат всички пристанища в Осрайна. Там ще има раздвижване от началото на месец август!

    13:11 30.07.2026

  • 86 партньор имахме по времето на СССР

    6 0 Отговор
    Сега имаме само врагове. Вътрешни за блока и външни. До там се докарахме с тоя атлантизъм

    Коментиран от #91

    13:13 30.07.2026

  • 87 Украйна удари Полша

    8 0 Отговор
    Дрона в Търнава се оказа отново украински !

    13:15 30.07.2026

  • 88 Поляците са неблагодарна

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Измет която мрази Русия
    Това им е божието наказание

    13:21 30.07.2026

  • 89 Антирашист 1953

    1 5 Отговор

    До коментар #78 от "Европеец":

    За да не се излагате първо прочетете какво е фашизъм и какви са критериите за фашистка държава !

    Коментиран от #93

    13:21 30.07.2026

  • 90 Антирашист 1958

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "Дънди":

    Не си чел и не знаеш какво е фашизъм!

    13:24 30.07.2026

  • 91 Антирашист 1959

    0 5 Отговор

    До коментар #86 от "партньор имахме по времето на СССР":

    С такъв партньор и с неговия икономимески модел България ФАЛИРА !

    13:26 30.07.2026

  • 92 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха ха ха":

    Напротив, винаги са писали за тези пожари. Там ги оставят на природата, защото няма път до тях. По-евтино им излиза да прежалят гората. Дал гири там Бог бол.

    13:37 30.07.2026

  • 93 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Антирашист 1953":

    Споко..... Чел съм доста и за фашизма и нацизма, та даже и за геноцида.... А ти си мисли каквото си искаш...

    13:39 30.07.2026

  • 94 тиквенсониада

    5 0 Отговор
    А какво заплашват американските атаки в ИРАН ? А отвличането на Мадуро от собствената му страна ? А искането САЩ да вземат Гренландия ?
    А присъствието им в Афганистан толкова години , преди да избягат позорно ?
    А агресията на САЩ във Виетнам и избиването на хората там ?
    А химическото оръжие , което така и не намериха в Ирак ?
    А съсипването на Либия и разрухата ,която цари там ?
    Какво донесе всичко това на ЦЕЛИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН" , либерален и СВОБОДОМИСЛЕЩ свят ?
    Може ли Антонио КОЩА да отговори ?????????????????????????

    13:43 30.07.2026

  • 95 Да желаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    някой да умре,не е ли в разрез с политиката на сайта,а Факти?! Или щом е против руснаците,може!Продадохте се за центове/американски/!

    13:59 30.07.2026

  • 96 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 1945":

    Ще стане фашистка когато направи пещи и изгори боклуците като теб

    14:05 30.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ВВП

    2 0 Отговор
    Само млатене за окраинскатасволоч.

    14:10 30.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ВВП

    1 0 Отговор
    Коща комуниста е разследван за корупция в Португалия .

    14:13 30.07.2026

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