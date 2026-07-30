Антонио Коща: Руските атаки срещу Украйна застрашават сигурността на цяла Европа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че последните руски въздушни удари срещу Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство показват, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на цяла Европа, предава БТА.

ЕС засилва подкрепата за Украйна

В публикация в социалните мрежи Коща подчерта, че Европейският съюз е солидарен както с Украйна, така и с Полша.

По думите му Брюксел ще увеличи подкрепата за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, като ще работи и за разширяване на способностите за противоракетна защита и противодействие на дронове.

Масирана руска атака

Изявлението идва след мащабна руска въздушна атака срещу Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски през нощта Русия е изстреляла:

над 70 ракети ;

около 280 дрона срещу различни цели в страната.

Зеленски отново призова международните партньори да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана, като подчерта, че Украйна продължава да изпитва сериозен недостиг на средства за защита на въздушното си пространство.