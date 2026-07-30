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Девет двойки решават съдбата си в Лига Европа тази вечер

Девет двойки решават съдбата си в Лига Европа тази вечер

30 Юли, 2026 08:30 307 0

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Вниманието е насочено към 31-кратния български шампион ЦСКА, който посреща Карабах

Девет двойки решават съдбата си в Лига Европа тази вечер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


В днешния 30-и юли (четвъртък) ще се изиграят срещите от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Девет отбора ще разберат съдбата си, като отпадналите няма да приключат с европейската кампания и вместо това ще продължат към третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Логично, вниманието е насочено към 31-кратния български шампион ЦСКА, който посреща Карабах. „Червените" приемат азербайджанския шампион на Националния стадион „Васил Левски" от 21:00 часа българско време, като първият мач в Баку завърши при нулево равенство. Всичко предстои да се реши тази вечер, а победителят ще се изправи срещу по-силния измежду Шериф (Тираспол) и Макаби (Тел Авив). Израелският гранд има убедителен аванс от 5:0 след първата среща.

Малко по-късно, от 20:00 часа, ще се играят едновременно два реванша. Храдец Кралове приема Тромсьо след победа с 1:0 при първата им среща в Норвегия, докато Мидтиланд ще бъде домакин на Бешикташ, който взе преднина от 1:0 в Турция.

От 20:45 часа ПАОК ще посрещне Динамо (Киев) на „Тумба" в Солун, бранейки аванса си от 3:2 от първия мач.

Три двубоя ще се стартират паралелно от 21:30 часа, като в един от тях традиционния български дразнител Ференцварош посреща Твенте в Будапеща. „Маджарите" имат предимство от 2:1 след успеха си в Нидерландия.

Успоредно с това Андерлехт ще приема шведския Хамарби след равенство 1:1 в първия мач.

Пафос ще посрещне хърватския вицешампион Хайдук (Сплит), който взе аванс от 2:0 в първия мач.

Последният двубой за вечерта е между Бенфика и Санкт Гален, който ще стартира от 22:00 часа българско време. Швейцарският тим изненадващо спечели първия мач с 2:1 и е фаворит да продължи напред срещу лисабонския гранд.


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