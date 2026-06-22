Консейсао: Не сме длъжни винаги да търсим Роналдо

Франсиско Консейсао отправи ясно послание преди следващия мач на Португалия на Световното първенство.

След разочароващото равенство 1:1 срещу Конго нападателят на Ювентус подчерта, че „мореплавателите“ нямат право на нова издънка срещу Узбекистан.



„С нож между зъбите сме. Трябва задължително да спечелим“, заяви Консейсао по време на пресконференция в тренировъчния лагер на португалците в Палм Бийч.



Футболистът очаква труден двубой срещу азиатците, които според него ще заложат на защитна тактика.



„Те се защитават дълбоко и играят с линия от петима защитници. Нашата задача е да създаваме положения, да стигаме до наказателното поле и да отправяме удари към вратата“, коментира той.



Консейсао подчерта, че не се интересува колко игрово време ще получи, стига да бъде полезен на отбора.



„Тук съм, за да помагам на националния отбор. Искаме да стигнем възможно най-далеч. Имаме необходимото качество, но трябва да го покажем на терена. Няма смисъл да гледаме напред, ако първо не спечелим мачовете си в групата“, каза още нападателят.



Една от основните теми беше и Кристиано Роналдо. Консейсао призна огромното влияние на капитана, но отбеляза, че играта на Португалия не трябва да бъде зависима единствено от него.



„Когато става въпрос за отбелязване на голове, няма друг като него. Но подавам на този, който е в най-добра позиция. Не сме длъжни винаги да търсим Кристиано. На терена всичко се случва инстинктивно и за части от секундата“, обясни той.



„Роналдо е пример за всички нас заради кариерата, която изгради, и заради глада, който продължава да показва всеки ден. Ако той все още има такава мотивация след всичко, което е спечелил, нашата трябва да бъде още по-голяма“, добави Консейсао.



Следващият съперник на Португалия е Узбекистан, воден от световния шампион с Италия Фабио Канаваро.



„Не сме говорили за него с баща ми, но знам какъв велик футболист беше. Познавам добре италианските треньори и съм сигурен, че идеята им ще бъде да забавят нашия гол колкото е възможно повече. Знаем какви трудности ни очакват“, завърши португалският национал.