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Световни шампиони под пара: Меси и Мбапе излизат за ранна елиминационна виза

Световни шампиони под пара: Меси и Мбапе излизат за ранна елиминационна виза

22 Юни, 2026 09:09, обновена 22 Юни, 2026 09:15 979 0

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Аржентина се изправя срещу коравия австрийски блок, докато Франция ще тества азиатската дисциплина на Ирак в решителна футболна вечер

Световни шампиони под пара: Меси и Мбапе излизат за ранна елиминационна виза - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Програмата на Световното първенство по футбол навлезе във втория си кръг от груповата фаза, където грешките вече се наказват фатално.

След като ранните сутрешни часове ни донесоха драма с равенството между Уругвай и Кабо Верде (2:2) и триумфа на Египет, днес вниманието се насочва към групи I и J. Световният шампион Аржентина и вицешампионът Франция имат шанса да си подпечатат билетите за следващата фаза, но съперниците им няма да се предадат без битка.

Ето какво ни очаква в горещите дуели на американска земя:

Аржентина – Австрия (Група J, Арлингтон). Начален час: 20:00 ч. (българско време). Стадион: „Далас Стейдиъм“, Тексас

Лео Меси и компания стартираха ударно с 3:0 срещу Алжир и нова победа тази вечер ще ги класира предсрочно за 1/16-финалите. Срещу себе си обаче имат физически мощния отбор на Австрия, който победи Йордания с 3:1. Тактическият сблъсък между южноамериканския гений и европейската преса на австрийците обещава да бъде най-гледаното събитие в ефира.

Франция – Ирак (Група I, Филаделфия). Начален час: 00:00 ч. след полунощ (българско време, 23 юни). Стадион: „Филаделфия Стейдиъм“, Пенсилвания

Килиан Мбапе поведе „петлите“ към убедително 3:1 над Сенегал на старта. Ирак обаче влиза в мача ранен след тежкото поражение с 1:4 от Норвегия и днес момчетата от Близкия изток ще играят вабанк за своето оцеляване. Дидие Дешан вероятно ще заложи на бързи голове в началото, за да спести сили за тежките елиминации.


САЩ
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