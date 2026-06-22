Новини
Спорт »
Световен футбол »
След 14 години: Барселона се разделя с Иняки Пеня

След 14 години: Барселона се разделя с Иняки Пеня

22 Юни, 2026 16:47 618 0

  • барселона-
  • иняки пеня-
  • панатинайкос-
  • трансфер-
  • вратар-
  • ла лига-
  • ханси флик-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт

Каталунският клуб продължава кадровата си реформа и освобождава дългогодишния си страж

След 14 години: Барселона се разделя с Иняки Пеня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В разгара на летния трансферен прозорец, ръководството на Барселона не спира да търси начини за оптимизиране на бюджета и освобождаване на средства преди края на финансовата година. Каталунският гранд е изправен пред сериозни финансови предизвикателства и спазването на строгите правила на Ла Лига е приоритет номер едно. В тази връзка, клубът се разделя с футболисти, които не попадат в плановете на новия наставник Ханси Флик.

След цели 14 години, прекарани в редиците на Барселона, вратарят Иняки Пеня е на прага на ново предизвикателство. Испанският страж, който се присъедини към академията на „блаугранас“ още като 13-годишен, вече е постигнал договорка за трансфер с гръцкия гранд Панатинайкос. Информацията беше потвърдена от авторитетния журналист Матео Морето.

През изминалия сезон Пеня получи шанс да пази титулярно за Барселона, след като Марк-Андре тер Стеген се контузи тежко. Въпреки това, с привличането на полския национал Войчех Шчесни, мястото на Пеня под рамката стана несигурно. Преди това младият вратар натрупа опит и в Елче, където изигра 16 мача под наем.

Първоначалните очаквания бяха, че Барселона ще се раздели с Пеня без трансферна сума, но в крайна сметка гръцкият шампион се съгласи да плати 3 милиона евро за правата на 27-годишния вратар. В близките дни се очаква Пеня да премине медицински прегледи в Атина и да подпише официално договора си с „детелините“.

Трансферът на Иняки Пеня бележи края на една дълга и емоционална глава в историята на Барселона, но същевременно отваря нови хоризонти както за футболиста, така и за клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове