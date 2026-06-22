След 14 години: Барселона се разделя с Иняки Пеня

В разгара на летния трансферен прозорец, ръководството на Барселона не спира да търси начини за оптимизиране на бюджета и освобождаване на средства преди края на финансовата година. Каталунският гранд е изправен пред сериозни финансови предизвикателства и спазването на строгите правила на Ла Лига е приоритет номер едно. В тази връзка, клубът се разделя с футболисти, които не попадат в плановете на новия наставник Ханси Флик.

След цели 14 години, прекарани в редиците на Барселона, вратарят Иняки Пеня е на прага на ново предизвикателство. Испанският страж, който се присъедини към академията на „блаугранас“ още като 13-годишен, вече е постигнал договорка за трансфер с гръцкия гранд Панатинайкос. Информацията беше потвърдена от авторитетния журналист Матео Морето.

През изминалия сезон Пеня получи шанс да пази титулярно за Барселона, след като Марк-Андре тер Стеген се контузи тежко. Въпреки това, с привличането на полския национал Войчех Шчесни, мястото на Пеня под рамката стана несигурно. Преди това младият вратар натрупа опит и в Елче, където изигра 16 мача под наем.

Първоначалните очаквания бяха, че Барселона ще се раздели с Пеня без трансферна сума, но в крайна сметка гръцкият шампион се съгласи да плати 3 милиона евро за правата на 27-годишния вратар. В близките дни се очаква Пеня да премине медицински прегледи в Атина и да подпише официално договора си с „детелините“.

Трансферът на Иняки Пеня бележи края на една дълга и емоционална глава в историята на Барселона, но същевременно отваря нови хоризонти както за футболиста, така и за клуба.