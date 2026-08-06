Яник Синер под въпрос за участие в Мастърса в Синсинати

Яник Синер е изправен пред сериозно изпитание броени дни преди старта на Мастърса в Синсинати. Италианецът изпитва дискомфорт в коляното, което поставя под въпрос участието му в надпреварата, съобщава авторитетното издание Corriere della Sera.

Проблемите за Синер започнаха след посещение в специализирана клиника в Милано, където бе прегледан от известния спортен рехабилитатор Джанлука Мелегати – експерт с богат опит, включително и в елитния футболен клуб Милан. Според италианските медии, на младия тенисист може да се наложи допълнителен медицински контрол, за да се изясни напълно състоянието на коляното му.

Въпреки тревогите около здравето на Синер, надеждите на феновете остават живи – според Corriere della Sera, участието му на Откритото първенство на САЩ (US Open) не е под заплаха, дори ако той реши да пропусне турнира в Синсинати. Това дава глътка въздух на почитателите на италианския ас, които очакват с нетърпение изявите му на най-голямата сцена.

Миналата година Синер достигна до финала на Мастърса в Синсинати, като остави ярка следа в турнира. Тазгодишното издание стартира на 13 август, но остава неясно дали италианецът ще може да се включи и да се бори за титлата.