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Феран Торес на прага на трансфер: Барселона се разделя с героя от Мондиала

Феран Торес на прага на трансфер: Барселона се разделя с героя от Мондиала

6 Август, 2026 19:42 1 828 1

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Испанската звезда е готов за ново предизвикателство в Пари Сен Жермен

Феран Торес на прага на трансфер: Барселона се разделя с героя от Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Испания е разтърсена от новината, че Феран Торес – човекът, донесъл световната титла на „Ла Фурия Роха“ с решаващия си гол срещу Аржентина във финала на Мондиал 2026 – е на път да напусне Барселона. Според авторитетното издание „Спорт“, 26-годишният нападател вече е дал зелена светлина за трансфер в гранда Пари Сен Жермен.

Макар Торес да е изразил желание да облече екипа на действащите европейски шампиони, сделката все още не е финализирана. Предстоят интензивни разговори между ръководствата на Барселона и ПСЖ, които ще определят бъдещето на испанския национал. Очаква се трансферната сага да бъде сред най-горещите теми на летния прозорец.

След триумфа в Ню Джърси, където Торес се превърна в национален герой, улиците на Барселона бяха украсени с негови графити. Еуфорията обаче бързо бе помрачена – само дни по-късно лицето на нападателя бе заличено и покрито с надписи, свързани с независимостта на Каталуния. Този акт разкрива сложните настроения сред феновете и политическите напрежения в региона.


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