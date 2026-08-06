Феран Торес на прага на трансфер: Барселона се разделя с героя от Мондиала

Футболната сцена в Испания е разтърсена от новината, че Феран Торес – човекът, донесъл световната титла на „Ла Фурия Роха“ с решаващия си гол срещу Аржентина във финала на Мондиал 2026 – е на път да напусне Барселона. Според авторитетното издание „Спорт“, 26-годишният нападател вече е дал зелена светлина за трансфер в гранда Пари Сен Жермен.

Макар Торес да е изразил желание да облече екипа на действащите европейски шампиони, сделката все още не е финализирана. Предстоят интензивни разговори между ръководствата на Барселона и ПСЖ, които ще определят бъдещето на испанския национал. Очаква се трансферната сага да бъде сред най-горещите теми на летния прозорец.

След триумфа в Ню Джърси, където Торес се превърна в национален герой, улиците на Барселона бяха украсени с негови графити. Еуфорията обаче бързо бе помрачена – само дни по-късно лицето на нападателя бе заличено и покрито с надписи, свързани с независимостта на Каталуния. Този акт разкрива сложните настроения сред феновете и политическите напрежения в региона.