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Samsung подготвя нов евтин часовник с голяма автономност

Samsung подготвя нов евтин часовник с голяма автономност

6 Август, 2026 20:53 1 302 1

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Очаква се моделът да използва RTOS

Samsung подготвя нов евтин часовник с голяма автономност - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че Samsung подготвя нов модел от среден клас за своята гама носими устройства, като позиционира нов конкурент точно между базовия фитнес тракер Galaxy Fit и пълнофункционалния Galaxy Watch FE. Според най-новата информация, извлечена директно от кода на приложението Galaxy Wearable, този загадъчен модел носи вътрешното кодово име Galaxy Aero и заменя ресурсоемката операционна система Google Wear OS с олекотена операционна система в реално време (RTOS).

Като заменя платформата на Google с олекотения софтуер RTOS, Samsung на практика разменя високата плътност на приложенията от висок клас срещу значителен оперативен обхват. Без постоянното изразходване на батерията от приложения, работещи на заден план по подобие на тези на смартфоните, се очаква автономността да скочи от типичното ежедневно презареждане до работа в продължение на няколко седмици с едно зареждане.

Макар че подробностите за физическия корпус все още се пазят в тайна – като остава неясно дали окончателният дизайн на дисплея ще включва кръгъл циферблат, правоъгълна рамка или квадратен екран – се очаква устройството да разполага с пълен набор от стандартни сензори за здраве и телеметрия. Наименованието „Aero“ вероятно служи като вътрешно обозначение преди официалния му дебют в шоурумите, но тъй като Samsung подготвя поредица от представяния на хардуер за септември, официалното пускане на пазара може да е съвсем близо.


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