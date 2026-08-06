ЦСКА срази Макаби Тел Авив с категорична победа в Батуми

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, ЦСКА разгроми Макаби Тел Авив с класическото 3:0 в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки че българският тим бе символичен гост, „червените“ демонстрираха характер, хъс и безапелационна игра, която ги доближи до следващата фаза на турнира.

Двубоят се проведе при необичайна атмосфера – без публика, заради наказание, наложено на Макаби от УЕФА след инциденти с пиротехника в предишния кръг. Това обаче не попречи на момчетата на ЦСКА да покажат най-доброто от себе си и да зарадват хилядите си фенове пред екраните.

В 9-ата минута „армейците“ дадоха тон на срещата. След отлична преса в центъра на терена, Макс Ебонг отне топката и стартира бърза атака. Стефано Сенси и Леандро Годой комбинираха елегантно, а беларуският полузащитник завърши хладнокръвно за 1:0 – начало, което вдъхнови отбора.

В 29-ата минута бразилският халф Пастор отправи опасен изстрел, който бе избит в корнер. След късо изпълнение и центриране на Сенси, топката се отклони от защитник на Макаби и попадна в Леандро Годой. С мощен шут от въздуха той удвои преднината на ЦСКА, а радостта на „червените“ бе неописуема.

До края на първата част и през второто полувреме българският тим не спря да атакува. Питас и Цварц пропуснаха да направят резултата още по-изразителен, а вратарят на израелците Офек Мелика се намеси решително на няколко пъти. Домакините имаха своя шанс в 78-ата минута, но Елад Мадмон стреля над вратата от чиста позиция.

В последните секунди на редовното време Пастор пресече пас в центъра, измина половината терен и подаде към Жоел Цварц. Нападателят не се поколеба и с прецизен удар с левия крак оформи крайното 3:0 – резултат, който дава сериозно предимство на ЦСКА преди реванша.

Решителният втори мач ще се играе на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.