ЦСКА срази Макаби Тел Авив с категорична победа в Батуми

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, ЦСКА разгроми Макаби Тел Авив с класическото 3:0 в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки че българският тим бе символичен гост, „червените“ демонстрираха характер, хъс и безапелационна игра, която ги доближи до следващата фаза на турнира.
Двубоят се проведе при необичайна атмосфера – без публика, заради наказание, наложено на Макаби от УЕФА след инциденти с пиротехника в предишния кръг. Това обаче не попречи на момчетата на ЦСКА да покажат най-доброто от себе си и да зарадват хилядите си фенове пред екраните.
В 9-ата минута „армейците“ дадоха тон на срещата. След отлична преса в центъра на терена, Макс Ебонг отне топката и стартира бърза атака. Стефано Сенси и Леандро Годой комбинираха елегантно, а беларуският полузащитник завърши хладнокръвно за 1:0 – начало, което вдъхнови отбора.
В 29-ата минута бразилският халф Пастор отправи опасен изстрел, който бе избит в корнер. След късо изпълнение и центриране на Сенси, топката се отклони от защитник на Макаби и попадна в Леандро Годой. С мощен шут от въздуха той удвои преднината на ЦСКА, а радостта на „червените“ бе неописуема.
До края на първата част и през второто полувреме българският тим не спря да атакува. Питас и Цварц пропуснаха да направят резултата още по-изразителен, а вратарят на израелците Офек Мелика се намеси решително на няколко пъти. Домакините имаха своя шанс в 78-ата минута, но Елад Мадмон стреля над вратата от чиста позиция.
В последните секунди на редовното време Пастор пресече пас в центъра, измина половината терен и подаде към Жоел Цварц. Нападателят не се поколеба и с прецизен удар с левия крак оформи крайното 3:0 – резултат, който дава сериозно предимство на ЦСКА преди реванша.
Решителният втори мач ще се играе на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитлерняху
Коментиран от #3, #4
21:00 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Циониста
До коментар #1 от "Хитлерняху":Ако дойдат еврейчетата да се разполагат из вас като собственици и ако вземат да се плющят помежду си върху плота на кухнята и където другаде им се прииска, и ти ще ги обикнеш.(Имаш ли хотел в Банско да ти ги пратя)?
21:04 06.08.2026
5 Директно:
21:05 06.08.2026
6 не му е лесно
21:09 06.08.2026
7 Всички са добре дошли в България,
Кабо Верде и так далее.
Повече еврейски гости независимо откъдеса, please behave в България, когато си идете в къщи може, ваша работа, в България please behave.❤️🇧🇬😁
Са, за мача заложих на ЦСКА и съм почти с 200 евро повече за вечерта.
Само ЦСКА, форевър Армията.❤️🇧🇬
Коментиран от #10
21:25 06.08.2026
8 Тук за добавя,
Плийз behave, every one, когато сте в България.
21:28 06.08.2026
9 Мимчят
21:32 06.08.2026
10 Ха ха
До коментар #7 от "Всички са добре дошли в България,":На реванша заложи за Макаби.Редовно така правят тези хазари,пардон хазарТи .
21:37 06.08.2026
11 Гост
22:26 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.