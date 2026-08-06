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ЦСКА срази Макаби Тел Авив с категорична победа в Батуми

ЦСКА срази Макаби Тел Авив с категорична победа в Батуми

6 Август, 2026 20:57 1 849 12

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Българският гранд направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа след впечатляваща победа в Грузия

ЦСКА срази Макаби Тел Авив с категорична победа в Батуми - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, ЦСКА разгроми Макаби Тел Авив с класическото 3:0 в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки че българският тим бе символичен гост, „червените“ демонстрираха характер, хъс и безапелационна игра, която ги доближи до следващата фаза на турнира.

Двубоят се проведе при необичайна атмосфера – без публика, заради наказание, наложено на Макаби от УЕФА след инциденти с пиротехника в предишния кръг. Това обаче не попречи на момчетата на ЦСКА да покажат най-доброто от себе си и да зарадват хилядите си фенове пред екраните.

В 9-ата минута „армейците“ дадоха тон на срещата. След отлична преса в центъра на терена, Макс Ебонг отне топката и стартира бърза атака. Стефано Сенси и Леандро Годой комбинираха елегантно, а беларуският полузащитник завърши хладнокръвно за 1:0 – начало, което вдъхнови отбора.

В 29-ата минута бразилският халф Пастор отправи опасен изстрел, който бе избит в корнер. След късо изпълнение и центриране на Сенси, топката се отклони от защитник на Макаби и попадна в Леандро Годой. С мощен шут от въздуха той удвои преднината на ЦСКА, а радостта на „червените“ бе неописуема.

До края на първата част и през второто полувреме българският тим не спря да атакува. Питас и Цварц пропуснаха да направят резултата още по-изразителен, а вратарят на израелците Офек Мелика се намеси решително на няколко пъти. Домакините имаха своя шанс в 78-ата минута, но Елад Мадмон стреля над вратата от чиста позиция.

В последните секунди на редовното време Пастор пресече пас в центъра, измина половината терен и подаде към Жоел Цварц. Нападателят не се поколеба и с прецизен удар с левия крак оформи крайното 3:0 – резултат, който дава сериозно предимство на ЦСКА преди реванша.

Решителният втори мач ще се играе на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитлерняху

    10 20 Отговор
    Докога с този антисемитизъм в България?Да се изхвърли от турнирите ЦСКА!

    Коментиран от #3, #4

    21:00 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Циониста

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлерняху":

    Ако дойдат еврейчетата да се разполагат из вас като собственици и ако вземат да се плющят помежду си върху плота на кухнята и където другаде им се прииска, и ти ще ги обикнеш.(Имаш ли хотел в Банско да ти ги пратя)?

    21:04 06.08.2026

  • 5 Директно:

    17 7 Отговор
    Нещо говеда, турци и "цесекари под прикритие" да кажат ?!?!?!? Само ЦСКА!!!

    21:05 06.08.2026

  • 6 не му е лесно

    10 0 Отговор
    Демерджиев ще бъде привикан след Банско и за Батумско.

    21:09 06.08.2026

  • 7 Всички са добре дошли в България,

    11 3 Отговор
    Германци, Евреи, Руснаци, Украинци, Шведи, Норвежци, Турци, Конго, Суринам, Кения, Сомалия,
    Кабо Верде и так далее.
    Повече еврейски гости независимо откъдеса, please behave в България, когато си идете в къщи може, ваша работа, в България please behave.❤️🇧🇬😁

    Са, за мача заложих на ЦСКА и съм почти с 200 евро повече за вечерта.
    Само ЦСКА, форевър Армията.❤️🇧🇬

    Коментиран от #10

    21:25 06.08.2026

  • 8 Тук за добавя,

    6 2 Отговор
    Палестинци са специално добре дошли в България.❤️🇧🇬😁
    Плийз behave, every one, когато сте в България.

    21:28 06.08.2026

  • 9 Мимчят

    7 0 Отговор
    Абе,те тия евреи многослоен,гола вода са.Сравнени са на нивото на Розова долина,че може и по надолу.

    21:32 06.08.2026

  • 10 Ха ха

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Всички са добре дошли в България,":

    На реванша заложи за Макаби.Редовно така правят тези хазари,пардон хазарТи .

    21:37 06.08.2026

  • 11 Гост

    5 10 Отговор
    Какво са сразили Свинете големи късметлии . Евреите без публика и по слаби и от Дунав !

    22:26 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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