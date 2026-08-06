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Станислав Иванов отново облича екипа на Арда след труден престой в Лудогорец

Станислав Иванов отново облича екипа на Арда след труден престой в Лудогорец

6 Август, 2026 20:43 974 0

  • станислав иванов-
  • арда кърджали-
  • лудогорец

В периода между 2023 и 2025 година той се превърна в ключова фигура за Арда

Станислав Иванов отново облича екипа на Арда след труден престой в Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Станислав Иванов отново ще радва привържениците на Арда (Кърджали). След като премина през изпитания и неуспешен период в Лудогорец, талантливото крило се завръща в клуба, където изгря звездата му. Новината бе потвърдена официално от ръководството на Арда, като подробности около трансферната сума остават в тайна.

Иванов не е непознат за кърджалийската публика. В периода между 2023 и 2025 година той се превърна в ключова фигура за Арда, записвайки почти 100 мача и реализирайки 20 попадения. Именно с екипа на Арда младият футболист получи първата си повиквателна за националния отбор на България – момент, който ще остане завинаги в сърцето му. През лятото на миналата година Иванов пое към Лудогорец с надеждата за нови успехи. Въпреки амбициозните очаквания, престоят му в Разград не оправда очакванията – за 25 изиграни срещи той успя да се разпише само два пъти и да подаде за един гол.

Сега, когато Станислав Иванов отново ще носи синята фланелка, феновете на Арда очакват с нетърпение да видят дали любимецът им ще върне старата си форма и ще помогне на отбора да постигне нови върхове.

Ръководството на клуба изрази увереност, че с неговото завръщане Арда ще засили атакуващата си мощ и ще се бори за челните позиции в първенството.


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