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Дидие Дешан отхвърли първата оферта след раздялата с Франция

Дидие Дешан отхвърли първата оферта след раздялата с Франция

6 Август, 2026 18:35 1 383 1

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Ал Ахли остана с празни ръце

Дидие Дешан отхвърли първата оферта след раздялата с Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като Дидие Дешан официално сложи точка на дългогодишната си ера начело на националния отбор на Франция, името му мигновено се завъртя в трансферните спекулации. Сред първите клубове, които проявиха сериозен интерес към опитния треньор, бе саудитският гранд Ал Ахли. Въпреки това, според информация на RMC Sport, 57-годишният французин е отклонил предложението и няма да поеме ръководството на тима от Джеда.

Още с напускането на „петлите“ след разочароващото представяне на Световното първенство, Дешан се превърна в желан кадър за редица клубове по света. Ал Ахли, подкрепян от мощния Публичен инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF), не губи време и се свърза с френския специалист. Въпреки проведените разговори, сложната структура на вземане на решения в саудитския футбол и участието на множество страни в преговорите се оказаха сериозна пречка за бързо споразумение.

Самият Дешан не крие, че не бърза да се обвърже с нов клуб. „Все още не съм решил какво ще правя занапред. Футболът е моята страст и със сигурност ще остана в играта, но под каква форма – предстои да видим. Чувствам се привилегирован, защото мога да избирам“, сподели той в интервю преди Мондиала.

Въпреки че Ал Ахли не успя да го убеди, Дешан не изключва възможността един ден да работи в Саудитска Арабия. Още през ноември 2025 г. той призна, че е получавал запитвания от клубове в региона, макар и не конкретно от Ал Ахли. „Водил съм разговори, но не с тях. Не искам да споменавам имена, но те са наясно с моята ситуация“, коментира Дешан в ефира на TF1.

След 14 години на върха във френския футбол, Дешан изглежда готов за ново предизвикателство, но не на всяка цена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Дидие Дешан е голям треньор. Той успя да направи от френския национален отбор в 100% африкански и успехите не закъсняха , но до това световно първенство. Френски пейзан.

    19:29 06.08.2026

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