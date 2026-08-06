Диего Форлан поема кормилото на уругвайския национален отбор

Уругвайската футболна федерация официално обяви, че Диего Форлан ще застане начело на националния отбор като временен селекционер. Решението идва след неочакваното напускане на Марсело Биелса, който се оттегли след разочароващото представяне на тима на Световното първенство през 2026 година.

47-годишният Форлан, познат на феновете по цял свят с бляскавата си кариера в Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Виляреал, ще ръководи "Ла Селесте" в предстоящите приятелски срещи тази есен. Освен това, той ще поеме и юношеския отбор до 20 години, като по този начин ще работи паралелно с двете формации.

Марсело Биелса, който пое Уругвай през май 2023 г., не успя да оправдае очакванията. Под негово ръководство националите записаха едва 15 победи в 39 мача, а ранното отпадане от Мондиала се оказа последната капка. 70-годишният аржентинец напусна с думите, че "престоят му не е оставил нищо след себе си".

Диего Форлан е истинска икона за уругвайския футбол. С 36 гола в 112 мача за националния отбор и спечелена "Златна топка" на Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка, той остава в сърцата на феновете. Форлан се оттегли от международния футбол през 2015 г., а през 2018 г. сложи край на клубната си кариера, преминала през 10 различни отбора.

След като окачи бутонките, Форлан започна треньорска кариера с кратки престои в уругвайските клубове Пенярол и Атенас. Сега пред него стои предизвикателството да вдъхне нов живот на националния отбор и да върне Уругвай на върха на световната футболна сцена.

Очаква се Форлан да води отбора до назначаването на постоянен селекционер през следващата година.